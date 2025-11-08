İzmir su kesintisi! İZSU 9-10 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 9 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Bergama - Gaziosmanpaşa Mahallesi
07 Kasım 2025 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaklaşık iki saatlik su kesintisi yaşanacaktır.
Bornova - Erzene Mahallesi
08 Kasım 2025 tarihinde saat 17.15 ile 18.15 arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Vana arızası
Açıklama: Bornova Erzene Mahallesi 115 Sokak'ta oluşan vana arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.
Kınık - Osmaniye Mahallesi
08 Kasım 2025 tarihinde saat 09.51 ile 11.51 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Osmaniye Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.
Kiraz - Yeni Mahalle
08 Kasım 2025 tarihinde saat 11.55 ile 13.30 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanacaktır.
Menderes - Altıntepe, Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa, Mithatpaşa Mahalleleri
19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında yaklaşık altı saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Diğer
Açıklama: Baraj hattına bağlı olan mahallelerde ve Menderes merkez mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Kesinti 19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 sabah 05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.
Menemen - Fatih ve Yıldırım Mahalleleri
08 Kasım 2025 tarihinde saat 15.26 ile 19.26 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Elektrik arızası
Açıklama: Türkelli deposunda meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.
Seferihisar - Payamlı Mahallesi
08 Kasım 2025 tarihinde saat 17.01 ile 19.01 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Ürkmez-Orhanlı Caddesi ve çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır.
Tire - İstiklal Mahallesi
07 Kasım 2025 tarihinde saat 08.30 ile 11.30 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yapılmaktadır.
Torbalı - Ayrancılar, İnönü ve Türkmenköy Mahalleleri
08 Kasım 2025 tarihinde saat 19.13 ile 23.54 arasında yaklaşık beş saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Diğer
Açıklama: Yoğun kullanım nedeniyle bölgede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilir.
Torbalı - Cumhuriyet, Muratbey ve Torbalı Mahalleleri
08 Kasım 2025 tarihinde saat 19.07 ile 23.08 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır.
Arıza tipi: Diğer
Açıklama: İletim hattında oluşan arıza nedeniyle yüksek binalarda su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilir.