İzmir su kesintisi! İZSU 9-10 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 9 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama - Gaziosmanpaşa Mahallesi

07 Kasım 2025 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaklaşık iki saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova - Erzene Mahallesi

08 Kasım 2025 tarihinde saat 17.15 ile 18.15 arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Vana arızası

Açıklama: Bornova Erzene Mahallesi 115 Sokak'ta oluşan vana arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Kınık - Osmaniye Mahallesi

08 Kasım 2025 tarihinde saat 09.51 ile 11.51 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Osmaniye Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Kiraz - Yeni Mahalle

08 Kasım 2025 tarihinde saat 11.55 ile 13.30 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanacaktır.

Menderes - Altıntepe, Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa, Mithatpaşa Mahalleleri

19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında yaklaşık altı saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Diğer

Açıklama: Baraj hattına bağlı olan mahallelerde ve Menderes merkez mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Kesinti 19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 sabah 05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

Menemen - Fatih ve Yıldırım Mahalleleri

08 Kasım 2025 tarihinde saat 15.26 ile 19.26 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Elektrik arızası

Açıklama: Türkelli deposunda meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Seferihisar - Payamlı Mahallesi

08 Kasım 2025 tarihinde saat 17.01 ile 19.01 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Ürkmez-Orhanlı Caddesi ve çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır.

Tire - İstiklal Mahallesi

07 Kasım 2025 tarihinde saat 08.30 ile 11.30 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yapılmaktadır.

Torbalı - Ayrancılar, İnönü ve Türkmenköy Mahalleleri

08 Kasım 2025 tarihinde saat 19.13 ile 23.54 arasında yaklaşık beş saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Diğer

Açıklama: Yoğun kullanım nedeniyle bölgede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilir.

Torbalı - Cumhuriyet, Muratbey ve Torbalı Mahalleleri

08 Kasım 2025 tarihinde saat 19.07 ile 23.08 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Diğer

Açıklama: İletim hattında oluşan arıza nedeniyle yüksek binalarda su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilir.

