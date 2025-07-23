İZMİR HAVA DURUMU 24 TEMMUZ 2025: İzmir'de yarınki hava durumu nasıl? İzmir için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri
Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası, İzmir'de de sıcaklık değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 24 Temmuz 2025 Perşembe günü İzmir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi, yağış bekleniyor mu? İşte, İzmir için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…
Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İzmir'de de hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü İzmir'de hava açık ve güneşli olacak. Peki, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü İzmir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…
İZMİR'DE YARINKİ HAVA DURUMU NASIL?
Ege Bölgesi'nin gözde şehirlerinden İzmir, Temmuz ayının son günlerine yaklaşırken sıcak hava dalgasının etkisi altına girmeye devam ediyor. Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgilere göre, 24 Temmuz Perşembe günü kent genelinde hava açık ve güneşli olacak.
Gün içinde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 27 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uzmanlar uyarıyor.