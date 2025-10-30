İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 30 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 30 Ekim günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 30 Ekim günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 30 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Kesinti ID: 3518177
İlçe: Buca
Mahalleler: Adatepe (Erdem Caddesi, 63. Sokak, 60. Sokak), Atatürk (63/3. Sokak, 63/2. Sokak, 206. Sokak)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 - 14.00
Kesinti ID: 3519193
İlçe: Menemen
Mahalleler:
Uğur Mumcu (1295, 1292, 1286/1, 1286, 1282, 1252, 1250, 1297/1, 1297, 1295/1 Sokaklar)
İsmet İnönü (Gaffar Okkan, 1251, 1253, 1255, 1257, 1258/1, 1259, 1259/1, 1261, 1263, 1267, 1272, 1258/4 Sokaklar)
Esatpaşa (1200 - 1215 arası sokaklar, İzmir - Çanakkale Yolu)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 - 15.00
Kesinti ID: 3519285
İlçe: Bornova
Mahalle: Erzene (8, 8/1, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23/1, 31, 33/1 Sokaklar, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Sokak)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 - 14.00
Kesinti ID: 3520019
İlçe: Buca
Mahalle: Yaylacık (173, 181/1 - 181/7, 184, 186 - 186/6, 190, 190/3, 191/8 Sokaklar)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3520041
İlçe: Karabağlar
Mahalle: Şehitler (52/1 - 52/64 arası sokaklar)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 - 17.00
Kesinti ID: 3520175
İlçe: Tire
Mahalle: Hisarlık (Hisarlık Yolu, Hisarlık Ova Yolu, Selçuk yönü)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 - 17.00
Kesinti ID: 3520176
İlçe: Tire
Mahalleler: Turan, Hisarlık (Yuvalı - Selçuk ara yolu, Yuvalı mevkisi)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 - 15.00
Kesinti ID: 3520348
İlçe: Buca
Mahalleler: Vali Rahmi Bey (296, 298, 302, 317, 319 Sokaklar), Barış (Menderes Caddesi, 299, 337, 366/1 Sokaklar)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 12.30 - 15.30
Kesinti ID: 3520362
İlçe: Buca
Mahalleler: Kuruçeşme (Ahmet Piriştina, 205/2 - 205/41, 203/20 - 203/49 Sokaklar), Adatepe
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 15.30 - 18.30
Kesinti ID: 3520364
İlçe: Buca
Mahalle: Yıldız (242/16, 206/31 - 206/64 Sokaklar, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 - 12.00
Kesinti ID: 3520564 - 3520567 - 3520568
İlçe: Dikili
Mahalle: Cumhuriyet (372 - 447 arası sokaklar, Ihlamur, Karanfil, Fesleğen, Turan Dursun Sokakları, Site iç yolları)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 - 17.00 arası farklı saat aralıklarında
Kesinti ID: 3521283 - 3521305 - 3521310 - 3521315 - 3521324
İlçe: Konak
Mahalleler:
Ulubatlı (2740 - 2760 arası sokaklar, Toros Caddesi)
Güngör (Halil Rıfat Paşa Caddesi, 350 - 380 arası sokaklar)
Altıntaş, Mecidiye, Barbaros, Atilla, Tınaztepe (Eşrefpaşa, Rakım Elkutlu Caddeleri çevresi)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 - 17.00
Kesinti ID: 3522035
İlçe: Urla
Mahalle: Kuşçular (8018, 8034, 8044, 8048, 8058, 8058/1 Sokaklar)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 - 17.00
Kesinti ID: 3522203
İlçe: Karaburun
Mahalle: Sarpıncık
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 - 15.00
Kesinti ID: 3522240
İlçe: Dikili
Mahalle: Cumhuriyet (394 - 447 arası sokaklar)
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 - 17.00
Kesinti ID: 3522242 - 3522250
İlçe: Ödemiş
Mahalleler: Kemenler, Bademli, Pirinççi, Mescitli, Ocaklı, Zafer, Hürriyet, Küçükavulcuk, Büyükavulcuk, Yolüstü
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 - 16.00