İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 30 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 30 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 30 Ekim günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 30 Ekim günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 30 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Kesinti ID: 3518177

İlçe: Buca

Mahalleler: Adatepe (Erdem Caddesi, 63. Sokak, 60. Sokak), Atatürk (63/3. Sokak, 63/2. Sokak, 206. Sokak)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 - 14.00

Kesinti ID: 3519193

İlçe: Menemen

Mahalleler:

Uğur Mumcu (1295, 1292, 1286/1, 1286, 1282, 1252, 1250, 1297/1, 1297, 1295/1 Sokaklar)

İsmet İnönü (Gaffar Okkan, 1251, 1253, 1255, 1257, 1258/1, 1259, 1259/1, 1261, 1263, 1267, 1272, 1258/4 Sokaklar)

Esatpaşa (1200 - 1215 arası sokaklar, İzmir - Çanakkale Yolu)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 15.00

Kesinti ID: 3519285

İlçe: Bornova

Mahalle: Erzene (8, 8/1, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23/1, 31, 33/1 Sokaklar, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Sokak)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 14.00

Kesinti ID: 3520019

İlçe: Buca

Mahalle: Yaylacık (173, 181/1 - 181/7, 184, 186 - 186/6, 190, 190/3, 191/8 Sokaklar)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520041

İlçe: Karabağlar

Mahalle: Şehitler (52/1 - 52/64 arası sokaklar)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti ID: 3520175

İlçe: Tire

Mahalle: Hisarlık (Hisarlık Yolu, Hisarlık Ova Yolu, Selçuk yönü)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti ID: 3520176

İlçe: Tire

Mahalleler: Turan, Hisarlık (Yuvalı - Selçuk ara yolu, Yuvalı mevkisi)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 15.00

Kesinti ID: 3520348

İlçe: Buca

Mahalleler: Vali Rahmi Bey (296, 298, 302, 317, 319 Sokaklar), Barış (Menderes Caddesi, 299, 337, 366/1 Sokaklar)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 12.30 - 15.30

Kesinti ID: 3520362

İlçe: Buca

Mahalleler: Kuruçeşme (Ahmet Piriştina, 205/2 - 205/41, 203/20 - 203/49 Sokaklar), Adatepe

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 15.30 - 18.30

Kesinti ID: 3520364

İlçe: Buca

Mahalle: Yıldız (242/16, 206/31 - 206/64 Sokaklar, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 12.00

Kesinti ID: 3520564 - 3520567 - 3520568

İlçe: Dikili

Mahalle: Cumhuriyet (372 - 447 arası sokaklar, Ihlamur, Karanfil, Fesleğen, Turan Dursun Sokakları, Site iç yolları)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 - 17.00 arası farklı saat aralıklarında

Kesinti ID: 3521283 - 3521305 - 3521310 - 3521315 - 3521324

İlçe: Konak

Mahalleler:

Ulubatlı (2740 - 2760 arası sokaklar, Toros Caddesi)

Güngör (Halil Rıfat Paşa Caddesi, 350 - 380 arası sokaklar)

Altıntaş, Mecidiye, Barbaros, Atilla, Tınaztepe (Eşrefpaşa, Rakım Elkutlu Caddeleri çevresi)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti ID: 3522035

İlçe: Urla

Mahalle: Kuşçular (8018, 8034, 8044, 8048, 8058, 8058/1 Sokaklar)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti ID: 3522203

İlçe: Karaburun

Mahalle: Sarpıncık

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 - 15.00

Kesinti ID: 3522240

İlçe: Dikili

Mahalle: Cumhuriyet (394 - 447 arası sokaklar)

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti ID: 3522242 - 3522250

İlçe: Ödemiş

Mahalleler: Kemenler, Bademli, Pirinççi, Mescitli, Ocaklı, Zafer, Hürriyet, Küçükavulcuk, Büyükavulcuk, Yolüstü

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 16.00

