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İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
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Hindistan'da ilk tam zamanlı işine başlayan bir çalışan, mesai bitimine 10 dakika kala ofisten ayrılmasının ardından patronundan WhatsApp üzerinden "Bugün saat kaçta çıktın?" mesajı aldı. Yaşadığı olayı sosyal medyada paylaşan çalışan, yöneticilerin uzun molalar vermesine rağmen kendisinin sorgulanmasını çifte standart olarak değerlendirdi. Olay, iş yerlerinde çalışan takibi ve mikro yönetim anlayışı üzerine geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Hindistan'da ilk tam zamanlı işine başlayan genç bir çalışanın yaşadığı olay, çalışma hayatındaki denetim anlayışını yeniden gündeme taşıdı. Mesai bitimine yaklaşık 10 dakika kala ofisten ayrılan çalışan, kısa süre sonra patronundan WhatsApp üzerinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı.

"BUGÜN SAAT KAÇTA ÇIKTIN?"

Çalışan, ofisten saat 17.43'te ayrıldıktan kısa süre sonra patronunun kendisine WhatsApp'tan "Bugün saat kaçta çıktın?" mesajını gönderdiğini belirtti. Yaşadığı olayı Reddit'te paylaşan genç çalışan, bunun normal olup olmadığını sorarak ekran görüntüsünü de yayımladı.

"ÇİFTE STANDART VAR"

Çalışan paylaşımında, yöneticilerin zaman zaman bir saate varan molalar verdiğini, bazı çalışanların ise 30 dakikayı bulan aralar kullandığını ancak buna rağmen kendisinin yalnızca 10 dakika erken çıktığı için sorgulandığını öne sürdü. Ayrıca şirketin, yaptığı iş harcamalarının geri ödemesini 17 gün geciktirdiğini de iddia 

TARTIŞMA BAŞLATTI

Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Birçok kullanıcı, patronun çalışanı doğrudan sorgulamasını "mikro yönetim" olarak nitelendirirken, bazıları ise mesai saatlerine uyulmasının işveren açısından doğal bir beklenti olduğunu savundu. Olay, iş yerlerinde çalışan takibi ve iş kültürü üzerine yeni bir tartışma başlattı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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