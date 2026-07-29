Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir elektrikli araç şarj istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patlamanın da yaşandığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan bir elektrikli araç şarj istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, istasyonda şarj halinde olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.