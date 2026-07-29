Cenaze törenine damga vuran görüntü: Trump'a dikkat

Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, Washington DC’de bulunan Washington Ulusal Katedrali’nde düzenlenen cenaze töreninde ABD Başkanı Trump'ın davranışı damga vurdu. Trump'ın, yanında oturanlara nane şekeri ikram ettiği ve ağzına götürdüğü şekeri düşürdüğü anlar kameralara yansıdı.

11 TEMMUZ'DA ÖLDÜ

11 Temmuz’da hayatını kaybeden cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreni, Washington DC’de bulunan Washington Ulusal Katedrali’nde düzenlendi. Törene, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile ABD'li bakan ve politikacılar ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve birçok üst düzey yetkili katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Graham anısına bir konuşma da yaptı. Konuşmasında Graham’ın Kongre’deki etkisine vurgu yaparak, onun savaş yanlısı duruşunu da dile getirdi.

TRUMP'IN HAREKETLERİ TÖRENE DAMGA VURDU

Trump'ın hareketleri ise törene damgasını vurdu. ABD Başkanı, konuşma yapmadan önce ceketinden nane şekeri kutusunu çıkararak yanında oturan Başkan Yardımcısı JD Vance ve onun yanındakilere nane şekeri ikram etti.

Kendisi ise nane şekerini bir türlü ağzına götüremedi. Trump, nane şekerini ağzına götürüşünde şeker elinden kayıp yere düştü. Biraz uğraşın ardından nihayet kendisi de ikram ettiği şekeri yiyebildi. O anlar ise kameraya yansıdı.

LINDSEY GRAHAM KİMDİR?

71 yaşındaki senatör, 2003 yılından bu yana Güney Carolina’yı temsil ediyordu. Hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce Ukrayna’yı ziyaret etmişti. Graham, İsrail’in güçlü destekçilerinden biri olarak biliniyor ve İran’a karşı sert politikaları savunuyordu. Ayrıca, Rusya’ya yaptırımlar ve Ukrayna’ya askeri destek konularında da aktif bir rol üstlenmişti.