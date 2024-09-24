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İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Karşıyaka, Konak, Karabağlar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Karşıyaka, Konak, Karabağlar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
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İzmir Karşıyaka, Konak, Karabağlar elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 24 Eylül günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Eylül günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Eylül günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Karşıyaka, Konak, Karabağlar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Karabağlar Karşıyaka Karşıyaka Karabağ Bornova Konak Eylül İzmir Konak İzmir Buca

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