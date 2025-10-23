İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

İZMİR – KARABURUN

Mahalle: Sarpıncık

Kesinti ID: 3513788

Durum: Planlandı

Tarih: 23 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 - 15.00

İZMİR – MENEMEN

Mahalle: Uğur Mumcu

Etkilenen Sokaklar: 1250/1. Sokak, 1250 Sokak, Manisa Asfaltı Caddesi, Gaffar Okkan, 1343. Sokak, 1339. Sokak, 1335. Sokak, 1304. Sokak, 1296. Sokak, 1256/2. Sokak, 1256/1. Sokak, 1256 Sokak

Kesinti ID: 3514328

Durum: Planlandı

Tarih: 23 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 15.00

İZMİR – BUCA

Mahalle: 29 Ekim

Etkilenen Sokaklar: 2152, 2153, 2154, 2155, 2158, Atatürk Caddesi, Değirmentaşı Sokak, Gazi Feyzullah Uslu Sokak, Hacı Osmanlar Sokak, Mehmet Çavuş Sokak, Ortatatepe Sokak, Sağlık Ocağı Sokak, Sümbül Sokak, Yaldız Sokak, İmamoğlu Sokak, Şehit Nurettin Gök Sokak ve çevresi

Ek Alan: Kaynaklar Merkez Mahallesi, 2103 Sokak

Kesinti ID: 3515005

Durum: Planlandı

Tarih: 23 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 02.00 - 02.30

İZMİR – KONAK

Mahalle: Bahçelievler ve Kılıç Reis

Etkilenen Sokaklar: Bahçelievler Mahallesi'nde 355, 370, 372, 373, 374, 375, 443, 444, 454, 455, 490, 490/1, 494, 501, 502/2, 502/4, 505, 506, 508, 509, 509/1, 509/10, 509/2, 510, 510/1, 9223 Sokak, Ali Rıza Avni Bulvarı, Halide Edip Adıvar Caddesi, Saim Çıkrıkçı Caddesi, İnönü Caddesi, 328, 327, 326, 325, 9114/1 Sokak.

Kılıç Reis Mahallesi'nde 330, 329, 324 Sokak.

Kesinti ID: 3515731

Durum: Planlandı

Tarih: 23 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 17.00 - 17.30

İZMİR – KONAK

Mahalle: Kılıç Reis ve Bahçelievler

Etkilenen Sokaklar: Kılıç Reis Mahallesi'nde 324, 329, 330 Sokak. Bahçelievler Mahallesi'nde 9114/1 Sokak, İnönü, Saim Çıkrıkçı, Halide Edip Adıvar, Ali Rıza Avni Bulvarı, 9223, 510/1, 510, 509/2, 509/10, 509/1, 509, 508, 506, 505, 502/4, 502/2, 501, 494, 490/1, 490, 455, 454, 444, 443, 375, 374, 373, 372, 370, 355, 328, 327, 326, 325 Sokak.

Kesinti ID: 3515732

Durum: Planlandı

Tarih: 23 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 16.00

İZMİR – KONAK

Mahalle: Bahçelievler ve Kılıç Reis

Etkilenen Sokaklar: Bahçelievler Mahallesi'nde 326, 327, 328, 355, 325, Halide Edip Adıvar Caddesi, 454, 455, 490, 502/2, 506 Sokak.

Kılıç Reis Mahallesi'nde 330, 324, 329 Sokak ve İnönü Caddesi.

Kesinti ID: 3515735

Durum: Planlandı

Tarih: 23 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 00.00 - 00.30

İZMİR – NARLIDERE

Mahalle: Altıevler ve Sahilevleri

Etkilenen Sokaklar: Altıevler Mahallesi'nde Fidan Yıldırım Kemal Sokak. Sahilevleri Mahallesi'nde Palmiye, Onur, Levent, Levent Kervan, Gürler, Büşra Anafartalar, Sazlık, Yosun, Armağan, Çayır, Şair Can Yücel Sokakları ve Bakü Parkı iç yolu.

Kesinti ID: 3515737

Durum: Planlandı

Tarih: 23 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 01.00 - 01.30

İZMİR – NARLIDERE

Mahalle: Atatürk, Huzur, 2. İnönü ve Çamtepe

Etkilenen Sokaklar: Atatürk Mahallesi'nde Ege, Ebru, Dilber, Derman, Alptekin, Dadaş, Şinasi, Şehit Kerem Oğuz Erbay, Çınar, Çamlıca, Seyran, Abdi İpekçi, Burcu, Ceylan Sokaklar ve çevresi.

Huzur Mahallesi'nde Şeyda, Serçe, Kumru, Saffet Baba Sokakları.

2. İnönü Mahallesi'nde Muzaffer, Musa Anter, Merdiven, Manzara, İşçi, Özkarakaya, Yelken, Yahya Kemal, Uğurlu, Efe, Turan Dursun, Sönmez, Seher Güldaş, Okul Sokakları.

Kesinti ID: 3515749

Durum: Planlandı

Tarih: 23 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 15.00

İZMİR – BERGAMA

Mahalle ve Köyler: Yukarıcuma, Karaveliler, Güneşli, Çamavlu, Kıranlı, Terzihaliller, Yukarıbey

Etkilenen Bölgeler: Yukarıcuma Köyü İç Yolu, Karaveliler Köyü İç Yolu, Güneşli Köyü İç Yolu, Çamavlu Köyü İç Yolu, Kıranlı Köyü İç Yolu ve çevresi.

Kesinti ID: 3515751

Durum: Planlandı

Tarih: 23 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 - 15.00

İZMİR – URLA

Mahalle: Yaka, Rüstem, İskele, Yenikent, Hacı İsa, Altıntaş

Etkilenen Sokaklar:

Yaka Mahallesi'nde Mercan, Ilgaz, Hendek, Ezgi Gündoğdu, Mine, Meltem, Martı, Kumru, Salkım Söğüt, Sarmaşık, Pina, Allı Turna, Bülbül, Sarı Turna, Selen, Suna, Sungur, Tan, Ufuk, Yakamoz, Yeşilmişik, Şehit Kemal, Şirinnar Sokakları ve çevresi.

Rüstem Mahallesi'nde Erdoğan Ker Sokak.

İskele Mahallesi'nde 2018/13, 2018/2, 2018/11, 2019/8, 2222/5, 2222/6 Sokaklar ve Çeşme–Urla–İzmir Asfaltı, Mithatpaşa Caddesi.

Yenikent Mahallesi'nde Samanyolu, Temel, Bizim Sokakları.

Hacı İsa Mahallesi'nde Özlem, Irmak, 75. Yıl Cumhuriyet Sokakları.

Altıntaş Mahallesi'nde Saydam Sokak.

Kesinti ID: 3515867

Durum: Planlandı

Tarih: 23 Ekim 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları