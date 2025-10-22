İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 22 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bornova İlçesi

Ergene Mahallesi: 6. Sokak, 454. Sokak, 455. Sokak ve 457. Sokak bölgelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tire İlçesi

Küçükkömürcü Mahallesi: Küçükkömürcü Köyü İç Yolu ve Küçükkömürcü Yolu bölgelerinde,

Büyükkömürcü Mahallesi: Büyükkömürcü Yolu üzerinde,

şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca aynı bölgelerde (Küçükkömürcü ve Büyükkömürcü) bazı kesimler için 09.00 ile 13.00 saatleri arasında da bakım çalışması yapılacaktır.

Dikili İlçesi

Nebiler Mahallesi: Gökçeağıl, Vatan, Kozak, Nebiler Köyü ve Nebiler Köyü İç Yolu çevresinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında,

Nebiler ve Çukuralanı Mahalleleri: Çukuralanı Köyü ve çevresinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Salihler Mahallesi: Töyko, Sarıgül ve Gülkent bölgelerinde 12.00 ile 18.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Ayrıca aynı mahalledeki bazı sokaklarda (örneğin Töyko 50, Töyko 54, 15. Sokak, 17. Sokak, 60. Sokak, 62. Sokak gibi) 09.00 ile 16.00 saatleri arasında da kesinti yapılacaktır.

Karaburun İlçesi

Sarpıncık Mahallesi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 00.00 ile 06.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gaziemir İlçesi

Atıfbey Mahallesi: Şehit Feridun Pözüt Caddesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi, Malazgirt Caddesi ve çevresindeki birçok sokakta,

Irmak Mahallesi: Hasan Güven Caddesi çevresinde,

Gazikent Mahallesi: Akçay Caddesi ve Abdülhamit Yavuz Caddesi çevresinde,

Gazi Mahallesi: Önder Caddesi, Refik Cesur Caddesi, Kemal Reis Caddesi ve yakın sokaklarda,

Fatih Mahallesi: Ege Caddesi ve bağlantılı sokaklarda,

Dokuz Eylül Mahallesi: Ulaştırma Caddesi, Orhan Gazi Caddesi, Havacılar Caddesi ve Hava Eğitim Yolu çevresinde

şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacak olup, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bergama İlçesi

Karaveliler Mahallesi: Karaveliler Köyü ve köy içi yolunda 09.00 ile 15.00 saatleri arasında,

Bahçelievler Mahallesi: 2. Cadde, Aliağa–Dikili–Bergama yolu ve çevresinde 11.00 ile 12.00 saatleri arasında,

Örenli Mahallesi: Örenli Köyü İç Yolu çevresinde 12.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Buca İlçesi

İnkılap Mahallesi: Akdoğan Caddesi, 564, 566, 568 ve 570. Sokaklarda,

Akıncılar Mahallesi: 565, 567 ve 570/1. Sokaklarda

şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Konak İlçesi

Çankaya Mahallesi: Mithatpaşa Caddesi ve Bahattin Tatış Sokak çevresinde,

Göztepe Mahallesi: Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Uşakizade Muammer Bey Caddesi ve 98 ile 99. Sokaklarda

şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.