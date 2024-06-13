İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? #127754 İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Mimoza Koyu nerede, nasıl gidilir? #127965
İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Mimoza plajı nerede, nasıl gidilir? Yaz tatillerinin uğrak noktası İzmir'de gidilebilecek en iyi plajlar araştırılıyor. İzmir'in en temiz, en iyi plajları merak ediliyor.
Egenin incisi olarak bilinen İzmir, her yıl yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Gezilecek yerleri ve denizi ile ilgi odağı olan İzmir'de ziyaretçi akını yaşanıyor. İzmir'e gidecek olan tatilciler, bölgedeki en güzel plajı araştırıyor. İzmir'de en güzel, en temiz plaj nerede? İzmir'in en iyi plajlarından biri olan Mimoza plajı nerede? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Mimoza Koyu plajı nerede, nasıl gidilir? İşte merak edilenler…
MİMOZA KOYU NEREDE?
Karaburun merkezinin en güzel koylarından biri burasıdır. Burada dalga olmaz, rüzgar esmez. Sahili çakıl taşlarıyla kaplıdır ve her zaman sakin bir atmosfere sahiptir. İşletme olarak da oldukça az ve sade bir yapıya sahiptir. Burası tam anlamıyla kafa dinlemek için ideal bir yerdir.
MİMOZA KOYUNA NASIL GİDİLİR?
Karaburun'daki Mimoza Koyu'na Karaburun merkezinden dolmuşlar veya taksi ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca, 761 numaralı Karaburun-Urla ESHOT otobüsü de merkeze rahatlıkla varmanızı sağlar.
Özel aracınızla koya gitmek isteyenler İzmir istikametinden Çeşme Otobanı'nı kullanarak Karaburun'a doğru ilerleyebilirler. Harita bilgisini kullanarak yol tarifi alabilir ve bu eşsiz doğa harikasına kolayca ulaşabilirsiniz.
İZMİR'DEKİ EN İYİ PLAJLAR HANGİLERİ?
- Mimoza Koyu
- Bodrum Koyu Plajı
- Dolungaz Koyu
- Ayıbalığı Koyu
- Sazlıca Plajı
- Yeni Foça Halk Plajı
- Garip Adası
- Kalem Adası
- Fame Beach
- Pissa Koyu
- Killik Koyu
- Zindancık Koyu
- Ilıca Plajı
- Delikli Koy
- Ildırı
- Aya Yorgi Koyu
- Altınkum Halk Plajı
- Çark Plajı
- Kocakarı Plajı
- Paşalimanı
- Boyalık
- Pırlanta Plajı
- Ovacık Sahili
- Demircili Plajı
- Bodrum Koyu
- Yarımada (Karantina Adası)
- Demircili Plajı