Kağıthane'de çifti yaralayan Kenan A. kılıçla gelince ayağına ateş ettiğini söyledi

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – KAĞITHANE'de Kenan A. (44), çıkan tartışmada eski sevgilisi Sibel A. (45) ile onun erkek arkadaşı Erkan K.'yi (37) silahla vurarak ağır yaraladı. Tutuklanan Kenan A.'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Kenan A.'nın ifadesinde "Erkan telefonla beni arayarak 'Neredesin sen' diyerek tekrar küfür etti. Kendisine 'Evdeyim oğlum' demem üzerine 'Bekle geliyorum senin o kafanı keseceğim' diyerek yarım saat geçmeden kapının önüne geldi. Elindeki kılıca benzeyen nesneyle üzerime gelmeye devam edince ben de Erkan'ın ayağını hedef alarak 3 el ateş ettiğimi hatırlıyorum" dediği öğrenildi.

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel A. ile erkek arkadaşı Erkan K., sokakta yürüdükleri sırada kadının eski erkek arkadaşı Kenan A. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabancasını çeken Kenan A., Sibel A. ile Erkan K.'ye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Sibel A. ile Erkan K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sibel A. ile Erkan K.'nin hayati tehlikelerini atlattıkları öğrenildi.

SİLAHIYLA YAKALANDI TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motosikletli polis ekipleri, Kenan A.'yı olayda kullandığı kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabancayla yakaladı. Yapılan incelemede Kenan A.'nın 'Tehdit' suçundan 3, Sibel A.'nın 20, Erkan K.'nin ise 2 emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan A., 'Kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraflar arasında tartışma çıktığı, Kenan A.'nın tabancayla ateş ettiği ve çevredekilerin panik yaşadığı anlar yer alıyor. Bir diğer görüntüde ise bağırma anlarının yanı sıra, silah sesleri duyulurken, yaralıların yerde yattığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

'ŞİKAYETİNİ GERİ ALSIN YOKSA BU İŞİN SONU İYİ OLMAZ'

Kenan A.'nın emniyette verdiği ifadede, "Sibel A. benim eski kız arkadaşım olur uyuşturucu kullanması sebebiyle ayrıldık. Sibel A. daha önce benim özel görüntülerimi sanal medyada yaydığı için aramızda devam eden mahkeme vardır. Yaklaşık 7-8 ay önce evimden hırsızlık yaptığı ve eşyalarıma zarar verdiği için de aramızda devam eden mahkeme vardır. Yine Sibel A. motosikletime zarar vermiştir. Tüm bu konuların davası devam etmekte olup Sibel A. ve Erkan K. bana kin güderek çevremdeki insanlara 'Şikayetini geri alsın yoksa bu işin sonu iyi olmaz' şeklinde söylemlerle haber gönderirler. Sibel ve Erkan daha önce bana hitaben 'Seni internet sitelerinde ünlü yapacağız senin daha iyi günlerin' diyerek beni tehdit ettiler. Aramızda bu konulardan mütevellit husumet devam etmekteydi. Sibel A.'ya karşı yaklaşık 5-6 ay önce uzaklaştırma kararı almıştım" dediği öğrenildi.

'SENİN KAFANI KESECEĞİM' TEHDİDİ

Kenan A., ifadesinin devamında, "4 Ağustos Salı günü saat 19.30 sıralarında markete gittim. Burada Erkan ile karşılaştım durup bana bakarak gülmesi ve değişik yüz ifadesi sebebiyle Erkan'a 'Neden böyle yapıyorsun bak böyle yapma' şeklinde kendisini uyardım. Burada aramızda kısa bir konuşma geçti herhangi bir olay olmadı. Ben Erkan'a hakkımı mahkemede aradığımı söyledim. Daha sonra buradan çıkıp motosikletime binip evime gittim. İlk telefonu açtığımda bana hitaben 'Neredesin sen' demesi ve küfür etmesi üzerine telefonu kapattım. Üzerine tekrar aradı ve bana hitaben 'Neredesin sen' diyerek tekrar küfür etti. Kendisine 'Evdeyim oğlum' demem üzerine 'Bekle geliyorum senin o kafanı keseceğim' dedi. Yarım saat geçmeden kapının önüne geldi. Ben aşağıya inmedim. Erkan aşağıda 'İnsene aşağı senin o kafanı keseceğim öldüreceğim seni' şeklinde hakaret içerikli sözlerle bağırıyordu. Sibel'i bu aşamada görmedim. Daha sonra konuşmak için aşağı indim. Aşağı inerken Sibel A.'nın sesini duydum" ifadelerini kullandı.

'KILICA BENZEYEN NEYSEYLE ÜZERİME GELDİ'

Kenan A.'nın ifadesinin sonunda, "Ben aşağı indiğimde Erkan K. belinden kılıca benzeyen iki tarafı keskin bir nesneyi çıkararak bana doğru gelmeye başladı. Sibel, Erkan'ı tişörtünden tutuyordu bu sırada tişört yırtıldı ve Erkan Sibel'in elinden kurtulup üzerime gelmeye başladı. Ben 'Gelme bak kötü olacak' dedim. Gelmeye devam etti daha sonra ben uyarı amaçlı havaya 1 el ateş ettim. Erkan, elindeki kılıca benzeyen nesneyle üzerime gelmeye devam edince ben de Erkan'ın ayağını hedef alarak 3 el ateş ettiğimi hatırlıyorum. Ben Sibel A.'ya kesinlikle ateş etmedim. Sibel'in nasıl yaralandığını bilmiyorum. Erkan'ın ayağına ateş ettikten sonra eve çıkıp ambulans ve ekip çağırdım" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı