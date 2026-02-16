Haberler

İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü

Güncelleme:
Şiddetli yağışların etkili olduğu İzmir'de yollar göle döndü. Şehir merkezinde vatandaşların yürüdüğü parklar tamamen sular altında kaldı. O anlar kameraya yansıdı.

  • İzmir'de şiddetli sağanak yağış ve lodos nedeniyle yollar ve parklar sular altında kaldı, sürücüler mahsur kaldı.
  • İçişleri Bakanlığı, 16 Şubat 2026'da İzmir, Manisa, Aydın ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış beklediğini açıkladı.
  • İçişleri Bakanlığı, 17 Şubat 2026'da Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Tokat'ın doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına beklediğini açıkladı.

İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak yağış ve lodos, kentte hayatı felç etti. Deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte Asahil bandında deniz taşarken, yürüyüş yolları ve parklar tamamen sular altında kaldı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Birçok ana arterde oluşan dev su birikintileri nedeniyle sürücüler yollarda mahsur kalırken, yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve suları tahliye etmek için kentin dört bir yanında çalışma başlattı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri geçici olarak durdurulurken, yetkililer vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yağışın akşam saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BAKANLIKTAN YAĞIŞ UYARISI

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yağış uyarısı geldi. Açıklamada şu ifadelewre yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 16 Şubat 2026 Pazartesi günü; Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir, Manisa ve Aydın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Muğla, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın güneyinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

17 Şubat 2026 Salı günü; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Marmara'nın güneyi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Düzce'nin güney ve doğusu) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor."

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI"

Açıklamada ayrıca "Salı günü öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde; çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFaili meçhul:

layıh izmir

Haber YorumlarıNur Zo:

Ya arkadaş birde izmir'de su yok diyorlar alın size su .

Haber YorumlarıBeyazıt Öztürk:

İzmir, küçük hindistan olma yolunda emin adımlarla ilerliyor...

