İYİ Parti CHP'nin mitingine katılacak mı? CHP Tandoğan mitinginde İYİ Parti olacak mı?

İyi Parti CHP'nin mitingine katılacak mı? İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yargıtay'ın Can Atalay kararı ile ilgili 14 Ocak'ta Ankara'daki Tandoğan Meydanı'nda düzenleyeceklerini açıkladığı mitinge İYİ Parti olarak katılıp katılmayacaklarına ilişkin açıklama yaptı. Peki, İYİ Parti CHP'nin mitingine katılacak mı? Detaylar...

İYİ PARTİ CHP MİTİNGİNE KATILACAK MI?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP lideri Özgür Özel'in, Yargıtay'ın Can Atalay kararı ile ilgili Ankara'da düzenleyeceklerini açıkladığı mitinge İYİ Parti olarak katılmayacaklarını açıkladı. Zorlu yerel seçimlere ilişkin olarak ise, "İstanbul ve Ankara için temennimiz ocak ayı tamamlanmadan bu adaylarımızı açıklayabilmek yönünde olacak." ifadelerini kullanarak "Pek muhtemel ki İstanbul adayımızı açıkladıktan sonra Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'umuzda da çok güzel bir rekabet olacak." dedi.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU'DAN AÇIKLAMALAR

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Zorlu'nun gündeminde CHP'nin, Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki olarak düzenleyeceği miting ve yerel seçimler vardı. CHP lideri Özel'in, muhalefet partilerine yaptığı miting çağrısıyla ilgili konuşan Zorlu, İYİ Parti olarak söz konusu mitinge katılmayacaklarını ifade etti. Yerel seçimlere ilişkin olarak da AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'u göstermesini değerlendiren Zorlu, "Pek muhtemel ki İstanbul adayımızı açıkladıktan sonra Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'umuzda da çok güzel bir rekabet olacak." dedi.

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 13-14 Ocak'ta Antalya'da yerel seçim değerlendirme kampı gerçekleştireceklerini bildirdi. Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararına da uymaması üzerine 14 Ocak'ta Tandoğan Meydanı'nda düzenleyeceklerini açıkladığı mitinge, İYİ Parti'nin katılmayacağını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'u göstermesini değerlendirmesi istenen Zorlu, "Pek muhtemel ki İstanbul adayımızı açıkladıktan sonra Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'umuzda da çok güzel bir rekabet olacak. Dolayısıyla bu sorduğunuz sorunun cevabını yakın bir gelecekte açıklayacağımız adayımızın vermesinin çok daha doğru olacağı kanaatindeyim. Çünkü yerel seçimler teknik bir konu ve bu rekabette adayımızın son derece hazırlıklı bir biçimde bu yarışın içinde yer alacağını şimdiden söyleyebilirim." diye konuştu.

Kürşad Zorlu, İstanbul ve Ankara adayının ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine, "Manisa ve Adana büyükşehir adaylarımızı bu hafta açıklamış olacağız. Bugün, Samsun ve Antalya büyükşehir adaylarımızın isminde bir uzlaşı sağladık. Bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İstanbul ve Ankara için de temennimiz ocak ayı tamamlanmadan bu adaylarımızı açıklayabilmek yönünde olacak." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özel'in, "Tüm muhalefet seçmenini kazanma ihtimali güçlü adayda birleşmeye davet ediyorum" yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Zorlu, şunları kaydetti: "Bu bir birleşme mi, ayrışma mı tartışmaya açık bir konudur. İYİ Parti olarak özellikle son yapılan genel seçimlerde bu sisteme, bu sistemin dayatmacı anlayışına karşı bir duruş gösterdik, bir birliktelik ortaya koyduk. Onun için bizim açtığımız bu alternatif yolculuk 'üçüncü yol' diye ifade edilen bu kararımız, tam da bu iki kutbun artık ortadan kalkması, milletimizin rahatlaması için verdiğimiz çok önemli bir karardı. Her geçen gün bizim bu kararımızın milletimizde, seçmenimizde, tavanımızda yoğunluklu bir biçimde kabul görmeye başladığını da ifade etmek istiyorum."