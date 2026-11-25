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Avustralya'nın Sidney kentinde eski polis memuru Beau Lamarre (31), eski sevgilisi televizyon sunucusu Jesse Baird'i (26) ve Baird'in yeni partneri Luke Davies'i (29) görev silahıyla öldürmekten suçlu bulundu. İki ay süren davada jüri, Lamarre'ın cinayetleri aylar öncesinden planladığına hükmetti, BBC'nin haberine göre.

Şubat 2024'te çiftin kanlı eşyaları Sidney'in Cronulla semtinde bir moloz konteynerinde bulunmuş, başlatılan arama günler sonra kırsaldaki bir arazide iki cesedin bulunmasıyla sonuçlanmıştı.

YEMEK KURYESİ KILIĞINDA 20 DAKİKA BEKLEDİ

Güvenlik kameraları, cinayet sabahı saat 09.00 sıralarında motosiklet kasklı ve yemek kuryesi çantalı bir adamın Sidney'in en zengin semtlerinden birinde kaldırımda yaklaşık 20 dakika oyalandığını kaydetti. Adam gözden kaybolduktan dakikalar sonra başka bir kamera silah seslerini aldı.

Savcılığa göre Lamarre, kopyalattığı anahtarla eve girdi. Baird sırtından vuruldu, mutfakta yerde ağır yaralı yatarken şakağından ikinci kez vuruldu. Davies ise acil yardım hattını aramaya çalışırken yatak odasının kapısının ardından vuruldu; birkaç saniye süren aramanın kaydı mahkemede dinletildi. Savcı Brett Hatfield, delillerin tek bir şeye işaret ettiğini söyledi: "Bir infaz."

Lamarre ise eve aralarında 25 bin Avustralya doları değerinde bir yüzüğün de bulunduğu eşyalarını almak için gittiğini, tanınmamak için kılık değiştirdiğini ve iki kişinin ayrı ayrı boğuşmalar sırasında öldüğünü savundu.

CESETLERİ SÖRF TAHTASI ÇANTASIYLA TAŞIDI

Mahkemede izletilen görüntülerde Lamarre'ın bir mağazada sörf tahtası çantası satın aldığı, çantanın boyunu yanındaki arkadaşının üzerinde ölçtüğü görüldü. Lamarre cinayetlerden sonra yapı marketten paspas, çamaşır suyu ve çöp torbası aldı; cesetleri sörf çantalarına ve brandalara sarıp evin avlusuna bıraktı. Ev arkadaşları çantalardan sızan kırmızı sıvıyı bahçe mobilyasından akan paslı su sandı.

Kiraladığı minibüsle iki gün dolaşan Lamarre, cesetler araçtayken bir arkadaşıyla suşi yedi; kameralar o sırada güldüğünü kaydetti. Öğle yemeğine gittiklerini sanan bir başka arkadaşını Sidney'in 200 kilometre güneybatısındaki Goulburn'a götürdü ve cesetleri bir çiftlikteki gölete batırmaya çalıştı. Arkadaşı, yolda Taylor Swift'in "No Body, No Crime" (Ceset yoksa suç da yok) şarkısını çaldığını anlattı. Cesetleri sonunda bir manastırın yakınına bıraktı.

ARKADAŞINA "CESEDİ SAKLAMAMA YARDIM EDER MİSİN" DİYE SORDU

Tanıkların anlattığına göre Baird ile Lamarre Ekim 2022'de bir gece kulübünde tanıştı. Baird, telefonunun karıştırıldığını fark edince ilişkiyi bitirdi. Lamarre bunun ardından Baird'in evine defalarca gizlice girdi, telefonundaki kişileri sildi, konum ayarlarını açarak karşılaşmalar ayarladı. Bir keresinde Baird uyandığında onu yatak odasında buldu.

Eski arkadaşları ve meslektaşları, Lamarre'ın kendilerine cep telefonu sinyallerini ve nereden silah bulabileceğini sorduğunu söyledi. Bir tanık, Lamarre'ın kendisine "Birini öldürdüğümü söylesem ne yapardın? Cesedi saklamama yardım eder miydin?" diye sorduğunu aktardı.

Lamarre 23 Şubat 2024'te Bondi polis merkezine giderek teslim oldu. Avukatı, müvekkilinin kendini savunduğunu ve olay yerinin nasıl görüneceğini düşünerek paniklediğini öne sürdü; jüri bu savunmayı kabul etmedi. Ceza mart ayında açıklanacak; Lamarre müebbet hapisle karşı karşıya.

Kaynak: BBC