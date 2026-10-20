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Meclis koridorunda şaşırtan görüntü!

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Meclis koridorunda şaşırtan görüntü!
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Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'deki odasının önüne şerit çektirdi. Şeridin, karşı taraftaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasına gelen ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluktan rahatsızlık duyulması nedeniyle çekildiği iddia edildi.

  • Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'in odasının bulunduğu Meclis koridoruna metal ayaklar arasına gerilmiş şerit yerleştirildi.
  • Şeridin, Emir'in odasının önündeki geçiş alanını sınırlandırmak amacıyla çekildiği belirtildi; gerekçeye ilişkin Murat Emir'den henüz açıklama gelmedi.
  • Emir'in karşısındaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasına gelen ziyaretçilerin oluşturduğu hareketlilikten rahatsızlık duyulduğu iddiası doğrulanmadı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'in odasının bulunduğu koridorda şerit çekilmesi dikkat çekti. Şeridin, Emir'in odasının önündeki geçiş alanını sınırlandırmak amacıyla yerleştirildiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARETÇİLERİ Mİ RAHATSIZ ETTİ?

Şeridin çekilme nedenine ilişkin ortaya atılan iddiaya göre, Emir'in karşısında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasına gelen ziyaretçilerin oluşturduğu hareketlilikten rahatsızlık duyuldu.

KORİDORDAKİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan videoda, koridorun bir bölümüne metal ayaklar arasına gerilmiş bir şerit yerleştirildiği ve kapıların önünde bazı kişilerin beklediği görülüyor.

GÖZLER MURAT EMİR'DEN GELECEK AÇIKLAMADA

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretçilerinden rahatsızlık duyulduğu yönündeki iddia henüz doğrulanmazken, koridorda çekilen şeridin gerekçesine ilişkin Murat Emir'den gelecek olası açıklama merak konusu oldu.

YENİ PARTİ İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ GERGİNLİK SÜRÜYOR

Yeni Parti yönetimi ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında aylardır devam eden anlaşmazlık, daha önce genel merkez ve TBMM'deki grup toplantıları üzerinden açık bir çekişmeye dönüşmüştü. Kurultaya ilişkin yargı kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimine dönmesiyle başlayan süreçte, Özgür Özel'e yakın isimler ile Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler karşı karşıya gelmişti. Murat Emir de Kılıçdaroğlu'nun grup toplantılarının kendi talimatıyla düzenlenmesi yönündeki girişimine karşı çıkarak bu yetkinin grup yönetiminde olduğunu savunmuştu. Genel merkez önünde polis müdahalesine kadar uzanan gerilimin ardından, şimdi de iki ismin odalarının bulunduğu koridorda çekilen şerit dikkatleri yeniden parti içindeki anlaşmazlığa çevirdi.

Kaynak: Haberler.com
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