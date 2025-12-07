Haberler

İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü! Binlercesi kıyıya vurdu

Güncelleme:
Üsküdar Kuleli sahilinde binlerce denizanası kıyıya vurdu. Öte yandan sahil bandında biriken çöpler çevre kirliliğine neden oldu. Bölge sakini, "Bu kadar denizanasının olması normal değil. Tamamen deniz kirliliği ve insanların duyarsızlığından kaynaklanıyor. Geleceğimizi tehdit ediyor" dedi. Başka bir vatandaş ise geçen yıllara göre çok dazla denizanası olduğunu ifade etti.

Üsküdar Kuleli sahilinde denizin yüzeyi neredeyse tamamen denizanalarıyla kaplandı. Kıyıya vuran çok sayıdaki denizanası, sahile gelenlerin hayretle izlediği görüntüler oluşturdu. Denizanalarının yanı sıra sahil bandında biriken plastik atıklar, poşetler ve çeşitli çöpler de çevre kirliliğine neden oldu.

Vatandaşlar, hem yoğun deniz anası birikimi hem de çevredeki çöpler nedeniyle oluşan görüntü kirliliğinden şikayet ederek yetkililere temizlik çalışmalarının artırılması çağrısında bulundu. Bu manzara, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununu da akıllara getirdi.

"BU KADARI NORMAL DEĞİL"

Bölge sakinlerinden Cemalettin Değer, bu kadar denizanasının olmasının normal olmadığını söyleyerek, "Bu durum tamamen deniz kirliliği ve insanların duyarsızlığından kaynaklanıyor. Geleceğimizi tehdit ediyor. Biran önce önlen alınması gerekiyor. Sahilde ne isterseniz var. Derelerden denize gelen atıkların hepsi denizde buluşuyor. Bu kadar denizanasının olması normal değil tamamen deniz kirliliğinden kaynaklanıyor" dedi.

"GEÇTİĞİMİZ YILLARA GÖRE ÇOK FAZLA"

Muammer isimli diğer vatandaş ise, geçtiğimiz yıllara göre çok fazla denizanasının olduğunu ifade ederek, "Daha önceleri nadir oluyordu ama bugün çok denizanası var. Nedendir bilmiyorum. Temizlemeye geliyorlar ama fazla alamıyorlar. Geçen sene bu kadar çok yoktu, bu sene fazla. Neden olduğunu bilmiyorum. Müsilaj tetikliyor mu? Bu sene enteresan şeyler oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFırat Duran:

Bizimkiler gider şimdi deniz analarını yok etmeye çalışır xD. Çevreyi temizleyen her şeye karşıyız malum. Yerde fare yok, kediye bile çamur attılar. O binaların çatılarındaki fareleri yere çağırıyorlar resmen.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
