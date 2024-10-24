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İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 25 EKİM

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

  • Etkilenen Mahalle: 15 TEMMUZ MAH
  • Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
  • Başlama Tarihi: 24.10.2024 14:40:16
  • Tahmini Bitiş Tarihi: 24.10.2024 18:00
  • Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

  • Etkilenen Mahalle: HALKALI MERKEZ MAH
  • Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
  • Başlama Tarihi: 24.10.2024 14:29:53
  • Tahmini Bitiş Tarihi: 24.10.2024 17:30
  • Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ESENYURT SU KESİNTİSİ

  • Etkilenen Mahalle: YUNUS EMRE MAH
  • Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
  • Başlama Tarihi: 24.10.2024 14:46:06
  • Tahmini Bitiş Tarihi: 24.10.2024 19:00
  • Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Küçükçekmece Esenyurt Bağcılar İstanbul Üsküdar Sarıyer Maltepe Kadıköy Esenler Beyoğlu Tuzla İSKİ

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