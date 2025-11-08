Haberler

İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 9 Kasım günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 9 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

9 Kasım 2025 Pazar

Arnavutköy

Saat 09.30 - 17.00 arasında deplase çalışması nedeniyle Boğazköy İstiklal Mahallesi 30 Ağustos Sokağı ile Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos, Bahaddin, Bağlık, Beyzade, Mücahit, Namık, Panorama ve Seray sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 10.00 - 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle Ömerli Mahallesi Adnan Kahveci, Hadımköy-Ömerli, Hatıra, Mısır, Seciye, Seden ve Özçınar sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

Saat 09.00 - 17.00 arasında yatırım, SCADA ve OSOS çalışması nedeniyle Ziya Gökalp Mahallesi Karşıyaka Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

Saat 09.00 - 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle Barış Mahallesi'nde bazı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 - 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle Barış Mahallesi Ali Çebi Sokağı ile Yakuplu Mahallesi 4. ve 8. sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Kasım 2025 Pazartesi

Avcılar

Saat 08.00 - 16.00 arasında abone veya şube bağlantı çalışması nedeniyle Gümüşpala Mahallesi Gülseren Altuner Sokağı ile Üniversite Mahallesi Yeniyuva Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 08.00 - 16.00 arasında abone veya şube bağlantı çalışması nedeniyle Ambarlı Mahallesi Çelik ve Öğretmenler sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

Saat 09.00 - 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle Evren Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

Saat 09.00 - 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle Yenibosna Merkez Mahallesi Cemal Ulusoy Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 - 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle Zafer Mahallesi Bademli ve Bakır sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 - 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle Bahçelievler Mahallesi Neyire Neyir Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

Saat 09.00 - 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle 19 Mayıs Mahallesi 57. Alay Şehitleri, Adnan Kahveci, Akın, Ardıç 1, Arzu, Bahar 1, Billur 1, Damla, Demet, Dicle, Efe, Fulya, Hilal, Kamer, Leylak 2, Manolya, Mehmet Akif Ersoy 1, Mehmetçik, Nilüfer, Okul 1, Osmangazi, Tabya, Yasemin 1, Yıldız, Çiçek, Şehit Albay Atilla Altıkat ve Şenlik sokakları ile Fatih Mahallesi Akasya Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 10.00 - 17.00 arasında abone veya şube bağlantı çalışması nedeniyle Hürriyet Mahallesi Murattepe, Yalı 3, Yosun 2, Zafer 2, Zakkum ve Zühre 1 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

Saat 09.00 - 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle Mevlana Mahallesi 832, 832/1, 833, 834, 835, 835/1, 836, 837/1, 876/1, Sefa ve İmam Hatip Lisesi sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 - 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle Mevlana Mahallesi 868, 869/1, 874, 900/1 ve Akşemsettin sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 - 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle Hürriyet Mahallesi 293, Cengiz Topel ve Eski Edirne Asfaltı sokakları ile Şemsipaşa Mahallesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Cengiz Topel ve Sokullu Mehmetpaşa sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
