İstanbul elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Esenyurt, Pendik, Küçükçekmece elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde!

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2024-09-08 00:30:00 - 06:30:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 08/09/2024 00:30:00 - 08/09/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-08 10:00:00 - 16:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah MISIR, ÖZÇINAR sk bölgelerinde 08/09/2024 10:00:00 - 08/09/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-08 10:00:00 - 16:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah GÜLBAHÇE sk / BAKLALI mah AHLAKLI, AKKUZU, AKSOYLU, AKÇINAR, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BALCI, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, BOYALIK-BAKLALI, BOZTEPE, BOZÜYÜK, BUKLE, BÜYÜK ÇİFTLİK, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERCAN, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KORU, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, MEŞELİK, NİŞANTAŞI, OTLUKBELİ, RÜMEYSA, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇAĞLAYAN, ÇINARDERE, ÇİSEM, ÖNCÜLER, ÜNAL, İNEGÖL, ŞEREF sk / BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKARCA, AKIN, AKKOYUN, AKÇİÇEK, ATAK, BEŞTEPE, BOYALIK, BOYALIK-BAKLALI, BİLHAN, CEVİZLİK, DAHİ, DEFİNE, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURUSU PARK, ENDERUN, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, ILGIN, KEKLİK, KENDİR, KUFALI, MELTEM, MİLLET, NAZAR, OĞUZER, PETEK, SANCAK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ, TARIM, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TELAĞACI, TÜRKMEN YOLU, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, AĞAÇ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEYAZ ZAMBAK, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FAT bölgelerinde 08/09/2024 10:00:00 - 08/09/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2024-09-07 09:00:00 - 18:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -ORHANGAZİ mah sk ATATÜRK CADDESİ., bölgelerinde 07/09/2024 09:00:00 - 07/09/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-07 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATATÜRK, ATİLLA İLHAN, FATİH1, G-116, G-126, G-573, G-574, G-605, G-835 sk bölgelerinde 07/09/2024 09:00:00 - 07/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-07 09:00:00 - 19:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3001. sk bölgelerinde 07/09/2024 09:00:00 - 07/09/2024 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-07 09:00:00 - 11:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1678. sk bölgelerinde 07/09/2024 09:00:00 - 07/09/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

2024-09-08 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah GUREBA HASTANESİ sk bölgelerinde 08/09/2024 09:00:00 - 08/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2024-09-07 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah FLAMAN, KARABATAK, PİLİÇ sk bölgelerinde 07/09/2024 09:00:00 - 07/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2024-09-07 03:00:00 - 05:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 07/09/2024 03:00:00 - 07/09/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-07 10:00:00 - 13:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 492., 494., 496., 497., 500., 501., 503., 507., 510., 512., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 534., 536., 537., 556., 557., 558., 559., 580., ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 07/09/2024 10:00:00 - 07/09/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.