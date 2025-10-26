Haberler

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 27 Ekim okullar tatil oldu mu? İstanbul'da deprem!

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 27 Ekim okullar tatil oldu mu? İstanbul'da deprem!
Güncelleme:
İstanbul'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmediği ve gün içinde hissedilen deprem, şehirde yaşayan öğrenciler, veliler ve halk için merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! Okullar tatil oldu mu? İstanbul'da depreme dair detaylar haberimizde!

İstanbul'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı ve gün içinde saat 19.44'te hissedilen deprem sonrası gelişmeler, hem öğrenciler hem de aileler için büyük önem taşıyor. Peki, İstanbul'da yarın (27 Ekim) okullar tatil mi? İstanbul'da Okullar tatil oldu mu? Son dakika açıklamaları haberimizde!

27 EKİM 2025 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyordu. Ancak, İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, 27 Ekim Pazartesi günü için herhangi bir tatil duyurusu yapılmamıştır. Bu nedenle, okulların normal eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edeceği bildirilmiştir.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 27 Ekim okullar tatil oldu mu? İstanbul'da deprem!

27 EKİM İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

27 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı sorusu, özellikle önceki günlerdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle gündeme gelmişti. Ancak, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 27 Ekim Pazartesi günü için okulların tatil edilmediği belirtilmiştir. Bu durum, öğrenciler ve veliler tarafından dikkatle takip edilmiştir.

DEPREM DOLAYISIYLA OKULLAR TATİL OLDU MU?

İstanbul'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı sorusu, özellikle önceki günlerdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle gündeme gelmişti. Ancak, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 27 Ekim Pazartesi günü için okulların tatil edilmediği belirtilmiştir. Bu durum, öğrenciler ve veliler tarafından dikkatle takip edilmiştir.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 19.44'te hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, depremin İstanbul genelinde hissedildiği ve bazı bölgelerde kısa süreli panik yaşandığı bildirilmektedir.

