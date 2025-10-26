İstanbul'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 27 Ekim okullar tatil oldu mu? İstanbul'da deprem!

İstanbul'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı ve gün içinde saat 19.44'te hissedilen deprem sonrası gelişmeler, hem öğrenciler hem de aileler için büyük önem taşıyor. Peki, İstanbul'da yarın (27 Ekim) okullar tatil mi? İstanbul'da Okullar tatil oldu mu? Son dakika açıklamaları haberimizde!

27 EKİM 2025 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyordu. Ancak, İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, 27 Ekim Pazartesi günü için herhangi bir tatil duyurusu yapılmamıştır. Bu nedenle, okulların normal eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edeceği bildirilmiştir.

DEPREM DOLAYISIYLA OKULLAR TATİL OLDU MU?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 19.44'te hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, depremin İstanbul genelinde hissedildiği ve bazı bölgelerde kısa süreli panik yaşandığı bildirilmektedir.