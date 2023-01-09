İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 10 Ocak İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi, okul var mı?

İstanbul'da okullar tatil oldu mu milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından takip ediliyor. Van'da bazı ilçelerde kötü hava koşulları nedeniyle okullar tatil edilmişti. Marmara Bölgesi'nde yarından itibaren yağış ve fırtınanın kuvvetli olması öngörülüyor. Bu gelişmenin ardından Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Okullar tatil mi edildi, okul var mı yok mu? Soruları gündeme taşındı. İşte, İstanbul'da okullar tatil mi son gelişmeler...

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil oldu mu milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından takip ediliyor. Van'da bazı ilçelerde kötü hava koşulları nedeniyle okullar tatil edilmişti. Marmara Bölgesi'nde yarından itibaren yağış ve fırtınanın kuvvetli olması öngörülüyor. Bu gelişmenin ardından Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Okullar tatil mi edildi, okul var mı yok mu? Soruları gündeme taşındı. İşte, İstanbul'da okullar tatil mi son gelişmeler haberimizde...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da hafta sonu belli aralıklarla yağan ve dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle, kentin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde hayatı olumsuz etkileyen yağıştan dolayı kırsal kesimde yollar kapandı, uçaklar rötar yaptı. Van Valiliği 3 ilçede taşıma kapsamındaki okulların bugün için tatil edildiğini duyurdu. Megakent İstanbul'da ise Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre Marmara Bölgesi'ne yarından itibaren yağış ve fırtınanın kuvvetli olması öngörülüyor. Yetkililer vatandaşları; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. İstanbul'da okulların tatil olacağı ile ilgili henüz yapılmış resmi bir açıklama bulunmamakla beraber, gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır.

VAN'DA OKULLAR KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TATİL EDİLMİŞTİ

Van Valiliği de İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşıma kapsamındaki okulların bugün için tatil edildiğini duyurmuştu. Taşıma dışı kapsamında kalan öğrenciler ise kar yağışının altında okula gitti.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği bildirildi.

Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Çarşamba günü, Marmara, Ege, Orta ve Batı Akdeniz ile birlikte Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güneybatısında da yağış görülecek. Yağışlar yüksek kesimlerde kar, kalan kesimlerde yağmur, Eskişehir, Uşak, Kütahya, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar ve Mersin'de is kuvvetli olacak. Rüzgarın, Ege'nin güneyinde, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden (40-60 km/sa) kuvvetli esmesi bekleniyor.

Perşembe günü, Ege'nin güney kıyıları, Orta ve Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı ile güneybatısında yağış görülecek. Yağışlar yüksek kesimlerde kar şeklinde olacak. Kalan kesimlerin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Cuma günü, yağışların yurdun batı kesimlerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 9, İstanbul'da 14, Samsun'da 15, Diyarbakır'da 10, İzmir'de 15, Erzurum'da 5 dereceye kadar yükselecek. Gece en düşük sıcaklık değerleri ise Erzurum'da -10, Ankara'da -2, İstanbul'da 6, Samsun'da 4, Diyarbakır'da -5, İzmir'de 6 derece civarında seyredecek.