Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem tüm ülkeyi yasa boğarken bölgede bulunan depremzedeler için seferberlik ilan edildi. Belgeye birçok ilden yardımlar göndelerken. Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan nüfusu 20 milyona ulaşan İstanbul'da depremzedelere yardım için toplanacak yardımların toplandığı alanlar belli oldu. Pek, İstanbul'da yardım toplama merkezleri nerelerde? Deprem bölgesinde ihtiyaç listesinde neler var? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Kahramanmaraş taki meydana gelen 7.7 ve 7.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından birçok ilde yardım kampanyaları başlatılmıştı. Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan nüfusu 20 milyona ulaşan İstanbul'da depremzedelere yardım için toplanacak yardımların toplandığı alanlar belli oldu. Peki, İstanbul'da yardım toplama merkezleri nerelerde? Deprem bölgesinde ihtiyaç listesinde neler var? Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNE YARDIM LİSTESNDE NELER VAR?

AFAD tarafından yayınlanan ihtiyaç listesi şu şekilde:

Isıtıcı

Battaniye

Nevresim takımı

Yastık

Gıda kolisi

Kuru gıda

Hijyen seti

Kadın hijyen kiti

Temiz kıyafet

Temiz bebek kıyafeti

Uyku tulumu

Bebek maması

Bebek bezi

Powerbank

Kışlık bot ve mont

Bere- eldiven - kazak

İSTANBUL'DA DEPREM BÖLGESİNE YARDIMLARIN TOPLANDIĞI ALANLAR NEREDE?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da depremzedeler için toplanacak yardımların teslim edeceği lojistik merkezleri şu şekilde:

Kartal: Lojistik Destek Merkezi Kartal Depoları/Adres: İnönü Caddesi No:143 Esentepe Mahallesi Kartal

Yenikapı: Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi Adres: Aksaray Mh. Kennedy Cd. No:11/1 Fatih/İstanbul

Ataşehir Akom Adres: Ataşehir Atatürk, Ataşehir Blv. No:1/6, 34758 Ataşehir/İstanbul

Novada AVM Cemal Süreya Etkinlik Merkezi Adres: Atatürk Mahallesi Novada Outlet AVM, 09207 Ataşehir/İstanbul

Ferhatpaşa Taziye Evi Adres: Esatpasa, Ziya Paşa Cd. No:44, 34704 Ataşehir/İstanbul

İçerenköy Neşet Ertaş Kültürevi Adres: İçerenköy, Alanaldı Cd. 1-3, 34752 Ataşehir/İstanbul

30 Ağustos Emekli Kültürevi Adres: Mevlana Mahallesi 30 Ağustos Parkı Ataşehir

İBB Deprem Parkı (Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı) Adres: Mustafa Kemal, Deprem, Park İçi Yolu, 34707 Ataşehir/İstanbul

Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası Adres: Hasanpaşa, Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:2, 34722 Kadıköy/İstanbul

Kartal Ekolojik Pazarı Adres: Kordonboyu, Kartal Etkinlik Çadırı, Hükümet Cd., 34860 Kartal/İstanbul