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İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak? Meteoroloji uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik ile Kütahya çevrelerinde gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak?

İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik ile Kütahya çevrelerinde gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak? Detaylar...

İSTANBUL'DA YAĞMUR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu ile Kütahya çevresinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. AKOM'un İstanbul için yaptığı uyarıda da, kentte Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere gün boyu aralıklarla görülecek sağanağın saat 18.00'den itibaren etkisini artıracağı ifade edildi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıda sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak? Meteoroloji uyardı

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), yapılan açıklamada, Beykoz ve Şile'de görülen kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın, Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere gün boyu aralıklarla etkili olmaya devam edeceği belirtildi.

YAĞIŞ OLDUKÇA KUVVETLİ GELİYOR

Yağışın saat 18.00'den itibaren etkisini artıracağı aktarılan açıklamada, yarın saat 13.00'e kadar sağanağın devam edeceği bildirildi. Sağanağın Anadolu Yakası'nın doğu ve kuzeyinde kalan Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ile Avrupa Yakası'nın kuzeyinde kalan Sarıyer ve Eyüpsultan'da kuvvetli olabileceği kaydedildi.

İBB BİRİMLERİNE PERSONEL GÖREVLENDİRME UYARISI

Açıklamada, metrekareye 20 ila 45 kilogram yağmur düşebileceği ifade edilerek, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (30-60 dakika) etkili olabilen yağışlarda göllenme, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınları yaşanabildiğinden merkezin ilgili İBB birimlerine personel görevlendirme uyarısında bulunduğu anlatıldı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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