İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 28 Eylül İstanbul'da az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

İstanbul, 28 Eylül sabahına hafif şiddetli bir depremle başladı. Kent genelinde hissedilen sarsıntı, çok kısa sürmesine rağmen birçok vatandaşta endişe yarattı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, özellikle Avrupa Yakası'nda hissedilen sarsıntının ardından binlerce kişi, depremin merkez üssü ve büyüklüğünü araştırmaya başladı. Gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. 28 Eylül İstanbul'da az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki depremleri anlık olarak izleyerek elde ettiği verileri düzenli şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin resmi web sitesi üzerinden en son depremleri öğrenebilmekte ve son 500 depreme ilişkin detaylara kolaylıkla ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, ülke genelinde meydana gelen sismik hareketleri 7/24 kesintisiz takip etmekte ve elde ettiği bilgileri kamuoyuyla hızlı bir şekilde paylaşmaktadır. Aynı zamanda AFAD, afet farkındalığını artırmak adına çeşitli eğitimler, seminerler ve tatbikatlar düzenlemektedir.

28 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de yaşanan tüm depremleri anlık olarak izleyip, doğrulanmış verileri kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu iki kurum yalnızca veri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toplumda afet bilincini güçlendirmeye yönelik çalışmalar da yürütür. İstanbul'da yaşanan sabah saatlerindeki sarsıntıya ilişkin resmi açıklamaların kısa sürede kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.