İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

İstanbul sabahın erken saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, şehrin pek çok ilçesinde hissedildi. Depremin hemen ardından sosyal medya kullanıcıları "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Vatandaşlar, depremin merkez üssü ve şiddetiyle ilgili kesin bilgiye ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamaları beklemeye başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak izleyerek elde ettiği verileri düzenli şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin resmi web sitesi aracılığıyla en son depremler hakkında bilgi alabilmekte ve son 500 depreme ilişkin ayrıntılı kayıtlara kolayca erişebilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketleri 7/24 kesintisiz olarak takip etmekte ve elde edilen verileri kamuoyuyla düzenli biçimde paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra AFAD, afetlere karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla çeşitli eğitimler, seminerler ve bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştirmektedir.

26 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

