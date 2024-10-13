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İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? İstanbul kar yağışı hangi ay başlar?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? İstanbul kar yağışı hangi ay başlar?
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İstanbul kar yağışı ne zaman ve kar yağacak mı merak ediliyor. Kar ne zaman yağacak ve kar yağacak mı sorularına yanıt aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın öğleden sonra Ordu, Giresun ve Trabzon'da; akşam ise Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a ne zaman kar geliyor?

İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz kıyısındaki 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'a ne zaman kar geliyor ve kar ne zaman yağacak gündeme geliyor. İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a ne zaman kar geliyor? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bugün İstanbul'da yağmur yok 20 C. Ankara 21, İzmir 28, Antalya 28 C. Önümüzdeki hafta sonuna doğru İstanbul Ankara'da sıcaklıklar 15-16 dereceye ve altına düşer. İzmir de 20 derecelere düşer. İstanbul Ankara'ya kar yağmaz. Ama soğuk sobaları yaktırır."

İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? İstanbul kar yağışı hangi ay başlar?

Yağışların, 14 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarıda bulunduğu iller sırasıyla Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Düzce oldu.

"5-10 SANTİM KAR OLACAK"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden hava durumu değerlendirmesinde bulundu. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Bugün yağmur Karadeniz bölgesinde, Sıcaklıklar Kuzey, Batı ve İç bölgelerde 4-5 derece azalacak. Önümüzdeki perşembe ve hafta sonu sıcaklıklar Anadolu'da düşmeye devam ederek hafta sonu Karadeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun Sivas dahil kuzey ve doğusunda 5-10 cm kar olur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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