AK Partili Kıratlı'dan Genel Kurul'u terk edenlere tepki: Parti yeni ama tavır eski

TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı başladı. Açılış gününde Haberler.com'un Meclis'teki canlı yayınına katılan AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Gazeteci İzzet Aydın'ın sorularını yanıtladı. Kıratlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması için kürsüye çıktığı sırada Meclis Genel Kurulu'nu terk eden Özgür Özel genel başkanlığındaki Yeni Parti vekillerini eleştirdi. Kıratlı

"PARTİ YENİ AMA TAVIR ESKİ"

Kıratlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında Genel Kurul salonunu terk eden Yeni Partilileri eleştirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında çok güzel bir şey söyledi, 'Türkiye mutabakatı' dedi. Konuşmayı tekrar tekrar okuyabiliriz. Kimseyi incitmeyen, ötekileştirmeye mahal vermeyen, muazzam kucaklayıcı bir konuşmaydı. Ama buna bile tahammül edemeyip salonu terk eden siyasetçiler, siyasi partiler oldu. Bazı siyasi partilerin aynı tavırda ısrar ettiğini bugün bir kez daha gördük. Bunu şöyle ifade ediyorum: Parti yeni ama tavır eski."

Kıratlı, bu tavrın önümüzdeki dönemin de habercisi olduğunu söyledi: "Biz bugün yasama dönemini açıyoruz ve milletimiz için çalışacağız. Onlar da herhalde önümüzdeki dönemin kodlarını verdiler. Anladığım kadarıyla bizi çok zorlayacaklar."

"YASAMA DÖNEMİNİN KODLARINI CUMHURBAŞKANIMIZ VERDİ"

Kıratlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının yeni dönemin yol haritasını çizdiğini belirtti:

"Eskiler 'satır arası' der ya. Satır arasında değil, satırların kendisinde bu yasama döneminin kodlarını Sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Başta 'Terörsüz Türkiye' süreci olmak üzere."

"HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ BİR BÖLGE"

Kıratlı, "Terörsüz Türkiye" sürecinin yalnızca yurt içini kapsamadığını söyledi:

"Biz yurt içinde terörle mücadeleden vazgeçmedik. Yurt içinde terör örgütünün eylem kapasitesi çok fazla kalmadı. Ama bizim derdimiz yalnızca Türkiye içindeki terör değil. Terörsüz bir bölge hedefimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, terör son 42-43 yılda birçok gencimizi, birçok insanımızı hayattan kopardı. Analar ağladı, evlatlar anasız babasız kaldı."

"HER RAKAM BİR CAN"

Kıratlı, sürece karşı çıkanlara da seslendi:

"'Biz bu işlere girmeyelim, 10 bin şehit verelim, 100 bin şehit verelim ama bu işlere girmeyelim' diyenler oldu. Oturdukları yerden, hiçbir bedel ödemeden bunu söyleyenler oldu. Ama bizim için o rakamların her biri bir can. Bir babanın umudu, bir evladın geleceği, bir annenin canı ciğeri. O yüzden olaylara rakam olarak bakmıyoruz. Bölgemizin ve ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliğimizin pekişmesi açısından bakıyoruz. Bu dönemde sürecin daha aktif ve hızlı ilerleyeceğine inanıyoruz."

"SİVİL ANAYASA TALEBİ SAHADAN GELİYOR"

Kıratlı, yeni anayasa talebinin vatandaşlardan geldiğini söyledi:

"Ülkemizin ve vatandaşlarımızın hasretle beklediği sivil bir anayasa var. 10 Ağustos'tan bu yana 51 gündür hepimiz kendi bölgelerimizde ve farklı illerde saha çalışmaları yaptık, vatandaşlarımızla birebir kucaklaştık. Yüz yüze görüşmelerimizde 'Terörsüz Türkiye' sürecine ve sivil anayasaya yönelik talebin doğrudan vatandaşlarımızdan geldiğini sahada gördük."

"MERSİN, TÜRKİYE'NİN MOZAİĞİNİ TAŞIYAN BİR KENT"

Kıratlı, seçim bölgesi Mersin'e de selam gönderdi:

"Mersin, 72 milletin bir arada ve kardeşçe yaşadığı, Türkiye'nin mozaiğini taşıyan en önemli kentlerden biri. Hem milletimize hem Mersinli hemşehrilerimize şükranlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. 28. Dönem 5. Yasama Yılımız milletimize, memleketimize ve bölgemize hayırlara vesile olsun."

Kaynak: Haberler.com