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Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı Haber Videosunu İzle
Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
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Sınıfta çektiği videoda, "Hâlâ beni kıskandırmaya çalışıyor. Kızını çalıştığım koleje yazdırmış. Anlamadık sanki." ifadelerini kullanan bir öğretmenin paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı. Kısa sürede yayılan görüntüler, öğretmenin sözleri ve sınıfta video çekmesi nedeniyle çok sayıda yorum aldı.

Sosyal medyada yayılan bir video, eğitim camiasında tartışma başlattı. Görüntülerde sınıfta bulunduğu görülen bir öğretmen o anları dikkat çeken bir ifadeyle paylaşıyor.

"KIZINI ÇALIŞTIĞIM KOLEJE YAZDIRMIŞ"

Öğretmenin videoya "Hâlâ beni kıskandırmaya çalışıyor. Kızını çalıştığım koleje yazdırmış. Anlamadık sanki." notunu düştüğü görüldü.

Paylaşımın hangi okulda çekildiği ve videonun ne zaman kaydedildiği ise görüntülerden anlaşılamadı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Kısa sürede yayılan video, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar öğretmenin sözlerini ve sınıfta bu şekilde video çekmesini eleştirirken, bazıları ise paylaşımın mizah amacıyla yapılmış olabileceğini savundu.

Kaynak: Haberler.com
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