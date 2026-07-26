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İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı

İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı
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İstanbul Havalimanı'nda durdurulan İran uyruklu F.J. isimli şüphelinin midesine gizlenmiş 26 kapsül içerisinde toplam 380 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İSTANBUL Havalimanı'nda durdurulan İran uyruklu F.J.(51)'nin hastanede yapılan kontrollerinde, midesine gizlenmiş 26 kapsül içerisinde toplam 26 kapsül içerisinde toplam 380 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik çalışmalar kapsamında 27 Haziran'da İran'dan Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu F.J. (51), İstanbul Havalimanı'nda yapılan risk analizi ve fiziki takip sırasında şüpheli hareketler sergilemesi ve yürümekte zorlanması üzerine durduruldu.

MİDESİNDE KAPSÜL BULUNDU

Şüphelinin midesinde uyuşturucu madde bulunduğundan şüphelenen ekipler, F.J.'yi hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan kontroller ve tıbbi müdahale sonucu şüphelinin midesine gizlenmiş 26 kapsül içerisinde toplam 380 gram metamfetamin ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan F.J., emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Temmuz günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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