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Trabzonspor, Frankfurt'a farklı kaybetti

Trabzonspor, Frankfurt'a farklı kaybetti
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Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu.

  • Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a 3-0 yenildi.
  • Frankfurt'un gollerini 10. dakikada Larsson, 38. dakikada penaltıdan Burkardt ve 57. dakikada Pimpong kaydetti.
  • Sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu ve Tim Folcarelli maç kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu. Avusturya'nın Schladming kasabasında kamp yapan bordo-mavililer, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Salzburg kentindeki Nonntal Arena'da oynadı.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ

Trabzonspor, karşılaşmaya Onana, Pina, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Salih Malkoçoğlu, Melih Kabasakal, Thierry Karadeniz, Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu ve Umut Nayir ilk 11'iyle çıktı. Tekke, ikinci yarı takımının tamamını değiştirerek Onuralp Çevikkan, Kuzey Akçay, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan, Bouchouri, Saviolo, Muçi, Aral Şimşir ve Onuachu'ya görev verdi.

FRANKFURT FARKLI KAZANDI 

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Larsson, 38. dakikada penaltıdan Burkardt ve 57. dakikada Pimpong kaydetti. 

3 OYUNCU YOK 

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu ile Tim Folcarelli maç kadrosunda yer almadı. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra antrenmanda darbe alan Folcarelli'nin de tedavisine başlandığı belirtildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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