Sefo, Bafra pidesini kendi elleriyle yaptı

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali kapsamında Samsun'un Bafra ilçesine gelen ünlü şarkıcı Sefo, konserin ardından Bafra'nın coğrafi işaretli lezzeti Bafra pidesini kendi elleriyle yaptı.

Festival kapsamında Bafra'da bulunan 'Sefo' adıyla tanınan ünlü şarkıcı Seyfullah Sağır, konser sonrası bir pide restoranını ziyaret ederek, Bafra pidesi yaptı. Restoran işletmecisi Koray Çatan'ın yönlendirmesiyle tezgahın başına geçen Sefo, hamurun hazırlanışını ve pide yapımının inceliklerini öğrendi. Hamuru kendi elleriyle açan ve iç harcını yerleştiren Sefo, hazırladığı pideye farklı bir dokunuş katmak amacıyla hamura "S" harfi şeklini verdi. Sanatçı, bu sırada yaptığı esprili açıklamada, "Bu, Samsunspor'un S'si" ifadelerini kullandı.

Hazırladığı pideyi fırına veren Sefo, pişmesini heyecanla bekledi. Fırından çıkan sıcak pideyi restoranda bulunan vatandaşlara ikram eden şarkıcı alkış aldı. Samimi tavırlarıyla ilgi gören Sefo, hayranlarıyla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı