İski'de üst düzey yönetici arayışında olanlar veya İski'nin güncel çalışmalarını takip edenler için önemli bir soru oluyor. İSKİ Genel Müdürü kimdir? Şafak Başa'nın eğitim geçmişi, mesleki tecrübeleri ve kişisel hayatı merak konusu oldu. Peki, İSKİ Genel Müdürü kimdir? Şafak Başa kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ŞAFAK BAŞA KİMDİR?

1969 yılında Lüleburgaz'da dünyaya geldi. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Karabük-Yenice (1995-1998) ve Ordu-Mesudiye (1998-2002) ilçelerinde kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde (2002-2015) Mülkiye Başmüfettişi görevlerinde bulundu. 2007 yılında TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını; 2012 yılında da "Kurumsallaşma Bağlamında Dâhiliye Nezaretinden Dâhiliye Vekâletine Geçiş (1920-1923)" başlıklı teziyle Hacettepe Üniversitesinde Kamu Yönetimi Doktora Programını tamamladı. Üniversiteler arası Kurul Başkanlığının 31.05.2024 tarihli kararıyla "Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları" alanında "Doçent" unvanı almaya hak kazandı.

2015 yılı Mart ayında Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Şafak BAŞA, Genel Müdür olarak görev yaptığı 4,5 yıllık süre zarfında; Tekirdağ ilinin altyapı sorunlarının çözümü için büyük gayret gösterdi. Bu dönemde 2.650 km içme suyu, atık su ve yağmur suyu yatırımı gerçekleştirildi; Tekirdağ sağlıklı içme suyuna kavuştu, atık su arıtma kapasitesi rekor düzeyde arttırıldı.

Şafa Başa

2016-2021 yılları arasında Beykoz Üniversitesinde kurucu Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yaptı. Halen bu Üniversitenin Danışma Kurulu üyesidir. Yerel yönetim alanındaki akademik ve uygulamaya yönelik çalışmalarından dolayı 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

09.08.2019 - 12.07.2021 tarihleri arasında İSKİ İdari ve Mali İşlerden sorumlu; 12.07.2021 - 06.06.2022 tarihleri arasında da İSKİ Bilgi İşlem ve Abone Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 6 Haziran 2022 tarihinde İSKİ Genel Müdürlüğü görevine vekâleten atanmış; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İMAMOĞLU'nun önerisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayına istinaden 8 Ağustos 2022 tarihi itibariyle de asaleten İSKİ Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Doç. Dr. Şafak BAŞA, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.