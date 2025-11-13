İrlanda Portekiz hangi kanalda? İrlanda Portekiz maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

İrlanda Portekiz maçı hangi kanalda? İrlanda Portekiz Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi İrlanda Portekiz maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İrlanda Portekiz maçını hangi kanal veriyor? İşte İrlanda Portekiz maçı yayın bilgisi haberimizde...

İRLANDA PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında F Grubu'nda oynanacak olan İrlanda Portekiz maçı, iki takım için de oldukça kritik önem taşıyor.

Grup yapısı açısından bakıldığında, bu grupta yer alan ülkeler şunlar: Portekiz, İrlanda, Macaristan ve Ermenistan. Grubu ilk sırada tamamlayan takım dünya kupasına doğrudan katılma hakkı kazanıyor; ikinci sıradaki ekip ise play-off aşamasına kalıyor.

Portekiz şu anda grupta lider durumda ve alacağı bir galibiyetle ya da beraberlikle doğrudan katılım yolunda önemli adımlar atabilecek. Öte yandan İrlanda ise grupta geride olmamak, rakipleriyle puan farkını kapatmak ve ikinci sıranın sahibi olmak için bu maça kazanmak zorunda çıkıyor.

Portekiz açısından bakıldığında, son dönemdeki performansı ve kadro kalitesiyle oynanacak bu karşılaşmanın favorisi olarak görülüyor. Özellikle golcüsü deneyimi yüksek oyuncularla, bu tür büyük maçlarda baskı kurmayı ve sonucu yönlendirmeyi bilen bir ekip. Ancak takımda bazı sakatlıkların ve eksiklerin olduğu da dikkat çekiyor; bu durum saha içi planlamayı ve rotasyonu etkileyebilir.

İrlanda cephesinde ise durum biraz daha zor. Deplasmanda güçlü bir rakiple karşılaşacak olmaları, üzerlerindeki baskının yüksek olması anlamına geliyor. Ancak bu tür son şans maçlarında motivasyonun artması, sürpriz için zemin hazırlayabilir. Savunmada dikkatli, organize ve kontrollü bir oyun tercih edebilirler; zira bir erken gol yemeleri halinde Portekiz'in oyunun kontrolünü eline alması yüksek ihtimal.

Karşılaşmanın geçmişine bakıldığında da Portekiz'in İrlanda karşısında üstünlüğü göze çarpıyor. Örneğin geçen maçta Portekiz, İrlanda'yı son dakikalarda attığı golle 1-0 mağlup etmişti. Bu galibiyetle gruptaki liderliğini pekiştirmiş durumdaydı. Bu tür maçlar genellikle çok başa baş geçiyor, fakat Portekiz'in bireysel yetenekleri ve deneyimi İrlanda karşısında kıyasla önde görünüyor.

İrlanda Portekiz maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. İrlanda Portekiz maçını EXXEN kullanıcıları şifresiz olarak canlı yayın ile platform üzerinden izleyebilecekler.

İRLANDA PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

İrlanda Portekiz maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.