Türkiye’nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels, bu yıl 17. senesini kutladı. Türkiye’nin ilk internet ödülleri olan Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni, bu yıl 16. kez düzenlendi. Birçok siyasetçinin ve ünlü simanın konuk olduğu, Türkiye’nin ilk ve tek internet ödülleri 16. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni, Chafemme “Renklerin Kraliçeleri” defilesiyle büyük ilgi topladı. Türkiye’nin en önemli tescilli modellerinin yer aldığı defile ayakta alkışlandı. Evo Holding bünyesindeki Evos Angels dergisi tarafından on yedi yıldır aralıksız düzenlenen geceye, 17 Kasım 2026 tarihinde Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde Grand Harilton Hotel sahne oldu.

Chafemme Defilesi Gecenin İlgi Odağı Oldu!

Yaklaşık 1,5 yıldır büyük bir titizlikle hazırlanan defilede Türkiye’nin önde gelen modelleri yer aldı. Asil Çağıl’ın koreografisiyle düzenlenen defile, “Renklerin Kraliçeleri” temasıyla sahnelendi. Chafemme Yönetim Kurulu Başkanı Melek Doğan ayakta alkışlandı. Gecenin tüm kareleri Media Studio ve Levent Çekiç tarafından koordine edildi.

16. Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Türkiye’nin ilk üç ödül töreni arasına giren ve 1,5 yıllık halka açık oylama sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı tören, bu sene yine ilklerle doluydu. Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 2,5 milyonun üzerinde kişinin internette kullandığı oylarla sahiplerini buldu. Evrim Yaşlak ve Evren Yaşlak tarafından düzenlenen törenin oylamaları www.dijitaldunyaninenleri.com üzerinden gerçekleştirildi. Ödül törenini ünlü model Özge Ulusoy ve ünlü spiker Gökay Kalaycıoğlu sunarken kırmızı halıyı Yağmur Ayaz sundu. Törende takdim edilen başarı plaketleri de büyük dikkat çekti. Plaket alan isimler arasında Media Stüdyo’dan İlker Uzunalan ve Kürşad Karakuş, Özkan Aydoğanoğlu, Levent Çekiç, Songül Güney, Zafer Tokgöz, Aysu Çalbak Şahin, Şenol Adıoğlu, Ferhat Morgül, Av. Fatih Çınar, Yağmur Ayaz ve Sadettin Emre Özdede yer aldı.

ÖDÜL LİSTESİ: