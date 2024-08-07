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Instagram yasağı ne zaman kalkacak? Instagram yasağı ne kadar sürecek? Instagram Türkiye son durum!

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Instagram Türkiye'de ne zaman açılacak? Instagram yasağı ne zaman kalkacak? Instagram yasağı ne kadar daha sürecek? Türkiye'de Instagram'a erişim engelinin getirilmesi ile gündemde en çok merak edilen soru Instagram engeli ne zaman kalkacak oldu. Peki Instagram yasağı kalkacak mı?

Instagram açılacak mı, yasak kalkacak mı? Instagram erişim engeli ne kadar daha devam edecek? Türkiye'de sosyal medya platformu olan Instagram'a erişim engelinin getirilmesiyle herkes uygulamanın ne zaman açılacağını araştırıyor. İşte Instagram yasağı ile ilgili son durum!

INSTAGRAM YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Instagram ile görüşmeler devam ederken Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu en son yaptığı açıklamada "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'de henüz Instagram hesabı erişime açılmadı.

INSTAGRAM'A ERİŞİM SON DURUM!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram erişim engeli hakkında açıklama yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında:

"Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK'ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu.

BTK'nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok." dedi.

Instagram yasağı ne zaman kalkacak? Instagram yasağı ne kadar sürecek? Instagram Türkiye son durum!

Betül Cirit
Betül Cirit
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