Haberler

Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile Bursa'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin 26. dakikasında 3-0 geriye düşen A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'ya tepkiler arttı. Bursa'da oynanan mücadelede tribünler İtalyan teknik adam Montella'yı istifaya davet etti. Ayrıca TFF de istifaya çağrıldı.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında sahasında İtalya'yı konuk etti. Bursa Stadyumu'nda kapalı gişe oynanan mücadeleye ay-yıldızlılarımız kabus gibi bir başlangıç yaptı.

26 DAKİKADA KABUS GİBİ BAŞLANGIÇ

Karşılaşmanın henüz başında oyuna ağırlığını koyan konuk ekip İtalya, etkili ataklarıyla savunmamızı zor anlar yaşattı. Mücadelenin 26. dakikasında skoru 3-0'a getiren Gök Mavililer, milli takıma karşı rahat bir oyun sergiledi.

TRİBÜNLERDEN İSTİFA TEPKİSİ

Skorun 3-0'a gelmesinin ardından stadyumu dolduran binlerce taraftarın tepkisi gecikmedi. Oyuna ve saha içi tercihlere tepki gösteren Bursa tribünleri, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'yı hedef alarak "Montella istifa" sloganları attı. Öte yandan TFF'ye de istifa edilmesi yönünde çağrıda bulunuldu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen'den dikkat çeken kış tahmini

İstanbul'da kar sürprizi! Uzman isim İstanbul'un kış tablosunu verdi
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Burak Yılmaz'ın açıklamaları sonrası bile istifa etmeyen bu yönetim yenilgelerim sonrası istifa eder mi..? Ülkede her kurum çiftliğe dönmüş durumda.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCesaretister:

Acilen

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Siskolu:

ibo yancın montelle ve MHK başkanınıda alıp ülkeyi terk edin lütfen. sizin rezillik lerinizi biz çekmek zorunda değiliz. utanmazlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Iyi boyle devam ulkede hersey on numara kimse bos yapmasin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKarahanci Karahanci:

KÜFÜR ETCEM AMA DEĞMEZLER.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, güzel haber geldi
Ankara'da spor salonu devri kavgası kamerada! Araçtan inenlere pompalı tüfekle ateş açtı

Cipten pompalıyı alıp ateş açtı! Dehşet anları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmak istedi! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya için dikkat çeken kulis

Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi

Kılıçdaroğlu'na şok! SDD'den ihraç edildi
Bağdat Caddesi'nde inşaat koruma kaplaması 2 kişinin üzerine devrildi

İstanbul'un göbeğinde 'yok' artık dedirten görüntü
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi

Bu eşkıyalığın bedeli çok ağır oldu

Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşırdı

Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşırdı!
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı karşı karşıya gelecek

Filistin Milli Takımı o şehrimize geliyor! Tüm gözler bu maçta olacak