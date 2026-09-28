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Türkiye ile karşılaşacak İtalya'da 26 yıl sonra bir ilk

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Türkiye ile karşılaşacak İtalya'da 26 yıl sonra bir ilk
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İtalya Milli Takımı'nda forma giyen iki kardeş Sebastiano ve Pio Esposito, A Milli Takımımız karşısında ilk 11'de sahaya çıkıyor. İtalya'da son olarak birlikte sahaya çıkan kardeşler 2000’de Filippo & Simone Inzaghi'ydi.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci mücadelesinde taraftarının önünde İtalya’yı ağırladı.

ESPOSITO KARDEŞLER İLK 11'DE

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye karşısında dikkat çeken bir tercihe imza atarak Sebastiano Esposito ve Pio Esposito kardeşlere ilk 11'de görev verdi. Genç yeteneklerin milli forma altında aynı anda sahada yer alması, karşılaşmaya ayrı bir anlam kattı.

26 YIL SONRA İLK KEZ

İtalya futbolunda en son 2000 yılında efsane futbolcular Filippo Inzaghi ve Simone Inzaghi kardeşler milli takımda birlikte ilk 11'de yer almıştı. Esposito kardeşler, tam 26 yıl sonra bu tarihi başarıyı yineleyerek Gök Mavililer'in tarihine adlarını yazdırmayı başardı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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