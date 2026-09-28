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CHP’de yeni ittifak sinyali iddiası! Kemal Kılıçdaroğlu aynı modeli yeniden istiyor

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CHP’de yeni ittifak sinyali iddiası! Kemal Kılıçdaroğlu aynı modeli yeniden istiyor Haber Videosunu İzle
CHP’de yeni ittifak sinyali iddiası! Kemal Kılıçdaroğlu aynı modeli yeniden istiyor
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki siyasi süreçte yeniden geniş tabanlı bir ittifak modeli üzerinde durduğu öne sürüldü. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, Altılı masa modeline işaret ederek “Yine benzer bir formülü hayata geçirerek kazanacağız” dedi. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun aday profilini de açıkladığı iddia edildi.

  • Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa modeline benzer bir yapının yeniden kurulabileceğini düşündüğünü aktardı.
  • Kılıçdaroğlu, Altılı Masa ile %48,5 oy aldıklarını ve benzer bir formülü hayata geçirerek kazanacaklarını söyledi.
  • Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının devleti, ekonomiyi ve dış politikadaki sorunları bilen ve çözüm üretebilecek biri olacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni ittifak arayışına ilişkin dikkat çeken bir mesaj geldiği öne sürüldü. Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nun Altılı Masa modeline benzer bir yapının yeniden kurulabileceğini düşündüğünü aktardı.

YARKADAŞ’TAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki döneme ilişkin siyasi planlamasına dair dikkat çeken ifadeler kullandığını öne sürdü. Yarkadaş’ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, partisinin önümüzdeki süreçte siyasetin belirleyici aktörlerinden biri olacağını ve yeni formüller üzerinde çalışacaklarını söyledi. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini şu şekilde aktardı: "Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki: 'Siyasette belirleyici olacak parti biziz. Bizim duruşumuz devlete istikamet çizecektir ve biz önümüzdeki süreçte kazanacağımız formülleri de üreteceğiz. Altılı masa her zamanki gibi gündeme geliyor. Altılı masayı kurdum, altılı masayla %48,5 oy aldım. Yine benzer bir formülü hayata geçirerek kazanacağız' diyor."

“YİNE BENZER BİR FORMÜL” VURGUSU

TV100'de konuşan Yarkadaş’ın aktardığı sözlerde en dikkat çeken bölüm ise “Yine benzer bir formülü hayata geçirerek kazanacağız” ifadesi oldu.  Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun tarif ettiği cumhurbaşkanı adayına da değinen Yarkadaş, "Sonra cumhurbaşkanı adayını tarif ediyor. 'Devleti bilen, ekonomiyi bilen, dış politikadaki sorunlarımızı bilen ve çözüm üretebilecek bir adayımız mutlaka çıkacaktır.' diyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Kılıçdaroğlu bir AKP'li olarak yine RTE nin seçilmesi için elinden geleni yapıyor . nokta.

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Yine kolları sıvamış saray hizmetkarı

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