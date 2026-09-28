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Enez'de balıkçılar ağlarında 65 kiloluk köpek balığı görünce şaşkına döndü

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Edirne'nin Enez ilçesinde Saros Körfezi açıklarında yaklaşık 50 metre derinliğe bırakılan ağlardan 65 kiloluk köpek balığı çıktı. Ağırlığı fark eden balıkçılar önce orkinos sandı, tekneye alınca köpek balığı olduğunu görüp hayrete düştü.

Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçıların Saros Körfezi açıklarında yaklaşık 50 metre derinliğe bıraktıkları ağlardan 65 kiloluk köpek balığı çıktı.

Avlanmak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçılar, yaklaşık 50 metre derinlikte bıraktıkları balık ağlarını toplarken ağırlığı fark edince ağlara orkinos takıldığını düşündü. Ağların tekneye alınmasıyla balıkçılar, balığın 65 kilogramlık bir köpek balığı olduğunu görünce hayrete düştü. Balıkçılar, güçlükle tekneye aldıkları köpek balığıyla karşılaştıkları anları da görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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