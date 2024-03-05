Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Instagram ve Facebook kullanıcıları, "Akış yenilenemiyor" hatasıyla karşılaşıyor. Instagram akış yenilenemedi hatası nedir, nasıl düzeltilir?

INSTAGRAM'DA "AKIŞ YENİLENEMİYOR" HATASI

Instagram kullanıcıları, uygulama ana sayfasını güncelleme girişiminde bulunduklarında "Akış yenilenemiyor" hatasıyla karşılaştı.

AYNI SORUN FACEBOOK'TA DA VAR

Aynı akış yenileme sorunu bir diğer popüler sosyal medya platformu Facebook'ta da yaşanıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'ın çöküp çökmediğini anlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Bağlantı Sorunları: İnternet bağlantınızda bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Eğer internet bağlantınızda bir sorun varsa, Instagram'a erişimde sıkıntı yaşayabilirsiniz.

2. Uygulama Güncellemesi: Instagram uygulamanızın en son sürümde olduğundan emin olun. Eğer güncel bir sürümü yoksa, uygulamayı güncelleyerek sorunu çözebilirsiniz.

3. Farklı Bir Tarayıcı veya Cihaz Deneyin: Eğer Instagram'a bilgisayar üzerinden erişiyorsanız, farklı bir tarayıcı deneyin. Mobil cihaz kullanıyorsanız, başka bir cihaz üzerinden de bağlanmayı deneyebilirsiniz.

Eğer yukarıdaki adımları takip etmenize rağmen Instagram'da sorun yaşamaya devam ediyorsanız, büyük olasılıkla genel bir sorun söz konusu olabilir. Bu durumda, bir süre bekleyip sonra tekrar denemek en iyi çözüm olabilir. Ayrıca, Instagram'ın resmi destek kanallarını kullanarak sorununuzu iletebilirsiniz.

İNSTAGRAM SORUN MU VAR?

İnstagram uygulaması için son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler şu şekildedir:

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

5 Mart tarihinde Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, popüler sosyal medya platformuna giriş yapamıyor. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. Facebook'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Facebook uygulaması için son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler şu şekildedir: