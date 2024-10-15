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İnfaz koruma memuru alımı ne zaman? 2024 Gardiyan (İnfaz koruma memuru) başvuru şartları neler?

İnfaz koruma memuru alımı ne zaman? 2024 Gardiyan (İnfaz koruma memuru) başvuru şartları neler?
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2024 yılında infaz koruma memuru alımı ne zaman gerçekleştirilecek ve başvuru şartları nelerdir? Bu konuda merak edilen tüm detaylar ve güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

2024 yılında infaz koruma memuru (İKM) alımları, Adalet Bakanlığı tarafından duyurulacak ve belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. İKM alımları, özellikle kamu personeli olma hayali kuran adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Alım sürecinin başlamasıyla birlikte, adaylar başvuru tarihleri, başvuru koşulları ve gerekli belgelerle ilgili tüm detayları öğrenerek hazırlık yapabilecekler. Peki, İnfaz koruma memuru alımı ne zaman? 2024 Gardiyan (İnfaz koruma memuru) başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI NE ZAMAN?

İnfaz koruma memuru alımı 2024 başvuruları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İnfaz koruma memuru alımı ne zaman? 2024 Gardiyan (İnfaz koruma memuru) başvuru şartları neler?

GARDİYAN OLMA ŞARTLARI NELER?

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm unvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6'ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.05.2023 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); gemi adamı, teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför), sağlık memuru ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.),

ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

İnfaz koruma memuru alımı ne zaman? 2024 Gardiyan (İnfaz koruma memuru) başvuru şartları neler?

İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURU EKRANI

İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular https://www.turkiye.gov.tr adresi e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

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