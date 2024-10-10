İnci Taneleri bu akşam var mı? 10 Ekim İnci Taneleri dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

İnci Taneleri bu akşam var mı? 10 Ekim İnci Taneleri dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Kanal D yayın akışında bu akşam İnci Taneleri dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yer aldığı İnci Taneleri dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. Kanal D yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

İNCİ TANELERİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi bu akşam 18. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. İnci Taneleri dizisi her Perşembe saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanıyor.

İNCİ TANELERİ DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Piraye, Azem'in gerçek kimliğini öğrenmesiyle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Zerre, Dilber'i Zahir'den kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır. Cihan'ın, Rezzan ile girdiği tehlikeli ilişki Elif ile olan masum aşkını sarsar. Düğününe sayılı gün kalan Nehir, babası ile görüşmeyi reddedince Cihan, Azem'e bu durumu açıklamak zorunda kalır.

Azem, onca çabadan sonra tekrar başa döndüğünü hissederken çocukları ile yan yana gelir. Fakat bu kavuşma yıllarca hayalini kurduğu gibi olmayacaktır.

10 EKİM Kanal D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

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