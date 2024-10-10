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İnci Taneleri bu akşam var mı? 10 Ekim İnci Taneleri dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

İnci Taneleri bu akşam var mı? 10 Ekim İnci Taneleri dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!
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Kanal D yayın akışında bu akşam İnci Taneleri dizisi var mı ve İnci Taneleri dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. İnci Taneleri dizisinde son bölüm neler olduğu ve 10 Ekim Perşembe günü İnci Taneleri dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı? 10 Ekim İnci Taneleri dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı?

İnci Taneleri bu akşam var mı? 10 Ekim İnci Taneleri dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Kanal D yayın akışında bu akşam İnci Taneleri dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yer aldığı İnci Taneleri dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. Kanal D yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

İNCİ TANELERİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi bu akşam 18. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. İnci Taneleri dizisi her Perşembe saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanıyor.

İnci Taneleri bu akşam var mı? 10 Ekim İnci Taneleri dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

İNCİ TANELERİ DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Piraye, Azem'in gerçek kimliğini öğrenmesiyle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Zerre, Dilber'i Zahir'den kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır. Cihan'ın, Rezzan ile girdiği tehlikeli ilişki Elif ile olan masum aşkını sarsar. Düğününe sayılı gün kalan Nehir, babası ile görüşmeyi reddedince Cihan, Azem'e bu durumu açıklamak zorunda kalır.

Azem, onca çabadan sonra tekrar başa döndüğünü hissederken çocukları ile yan yana gelir. Fakat bu kavuşma yıllarca hayalini kurduğu gibi olmayacaktır.

İnci Taneleri bu akşam var mı? 10 Ekim İnci Taneleri dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

10 EKİM Kanal D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:15 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Ayazın Sonu Güneş
  • 17:15 Bizi Birleştiren Hayat
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 İnci Taneleri

İnci Taneleri bu akşam var mı? 10 Ekim İnci Taneleri dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

İnci Taneleri bu akşam var mı? 10 Ekim İnci Taneleri dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

İnci Taneleri bu akşam var mı? 10 Ekim İnci Taneleri dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

İNCİ TANELERİCANLI İZLE

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