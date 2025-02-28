İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı

ABD ile Rusya arasında buzlar eriyor! Normalleşme yolunda dev adım
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan 'pazarlık' iddiasına yanıt

AK Parti'den gündem yaratan Öcalan iddiasına yanıt: Söz konusu değil
BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez

İttifak ortağı Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı

İmsakiye 2025 Adana: Diyanet İmsakiye iftar ve sahur saatleri! İftar ve sahur saatleri ne zaman?

İmsakiye 2025 Adana: Diyanet İmsakiye iftar ve sahur saatleri! İftar ve sahur saatleri ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayına kısa bir süre kala, 2025 Adana imsakiye takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Adana'da oruç tutacaklar için günlük iftar ve sahur saatlerini içeren resmi imsakiye takvimini yayımladı. Peki, Adana'da Ramazan'ın ilk günü sahur (imsak) ve iftar saat kaçta? İlk oruç ne zaman açılacak? İşte, Adana için iftar ve sahur vakitleri…

Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye takvimi üzerinden günlük iftar ve sahur saatlerini yakından takip ediyor. Ramazan ayının başlamasına sayılı saatler kala, Adana'da ilk sahur ve iftar vakitleri merak ediliyor. Peki, 1 Mart 2025 Cumartesi günü Adana'da sahur (imsak) saat kaçta? Ramazan'ın ilk günü iftar vakti ne zaman? İşte, 1 Mart 2025 Cumartesi günü Adana için iftar ve sahur vakitleri…

ADANA'DA SAHUR (İMSAK) VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 imsakiye takvimine göre, Adana'da ilk sahur vakti (imsak) saat 05:44'de, iftar vakti ise 18:39'da olacak.

İmsakiye 2025 Adana: Diyanet İmsakiye iftar ve sahur saatleri! İftar ve sahur saatleri ne zaman?Adana için iftar ve sahur vakitleri

Oruca niyet eden vatandaşlar için sahur vaktinin imsak saatiyle sona ereceği, iftarın ise akşam ezanının okunmasıyla birlikte yapılabileceği belirtiliyor. Günlük iftar ve sahur saatleri Ramazan ayı boyunca birkaç dakikalık değişim gösterecek, bu nedenle güncel imsakiye takvimini takip etmek önem arz ediyor.

İMSAKİYE 2025 ADANA:

İmsakiye 2025 Adana: Diyanet İmsakiye iftar ve sahur saatleri! İftar ve sahur saatleri ne zaman?

İmsakiye 2025 Adana: Diyanet İmsakiye iftar ve sahur saatleri! İftar ve sahur saatleri ne zaman?

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Arınç'tan Öcalan'ın çağrısına çok konuşulacak yorum
img

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
img

AK Parti'den gündem yaratan Öcalan iddiasına yanıt: Söz konusu değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

Ünlü çift boşandı
ABD tüm dünyadan altın çekiyor! 600 ton altını ülkeye taşıdılar

ABD tüm dünyadan altın çekiyor! Sebebi ise çok ilginç
Bitcoin milyarderinden şok eden açıklama: Gerekirse böbreğinizi satın

Bitcoin milyarderinden şok eden açıklama: Gerekirse böbreğinizi satın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.