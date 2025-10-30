Haberler

İlhami Aktaş kimdir? İlhami Aktaş kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
İlhami Aktaş, Türkiye'nin deneyimli bürokratlarından biri olarak tanınıyor. 1970 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde doğan Aktaş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Mülki idare kariyerine Erzurum Kaymakam Adayı olarak başlayan Aktaş, farklı şehirlerde kaymakamlık ve üst düzey bürokratik görevlerde bulundu. Peki, İlhami Aktaş kimdir? İlhami Aktaş kaç yaşında, nereli?

İlhami Aktaş, uzun yıllara dayanan bürokrasi deneyimi ve farklı görevleriyle tanınan bir kamu yöneticisidir. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev yapan Aktaş'ın kariyer ve kişisel bilgileri merak konusu oldu. Peki, İlhami Aktaş kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

İLHAMİ AKTAŞ KİMDİR?

İlhami Aktaş, 1970 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde dünyaya gelmiş bir bürokrat ve vali olarak tanınıyor. Eğitim hayatına Oltu'da başlamış, ilkokul, İmam Hatip Ortaokulu ve Oltu Lisesi'ni tamamladıktan sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi ve 1991 yılında mezun oldu.

1994 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başlayan Aktaş, Türkiye'nin farklı şehirlerinde çeşitli kaymakamlık görevlerinde bulundu. İngiltere'de 8 ay süren bir dil eğitimi de alan Aktaş, yurtiçi stajlarının yanı sıra birçok ilçede kaymakam vekilliği ve kaymakamlık yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nda Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğü gibi üst düzey görevlerde bulunan Aktaş, Bakan Özel Kalem Müdürlüğü ve Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 1 Haziran 2016 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Nevşehir Valisi olarak atandı. Evli ve iki çocuk babası olan İlhami Aktaş, İngilizce bilmektedir.

İLHAMİ AKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

İlhami Aktaş, 1970 doğumlu olduğuna göre, 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

İLHAMİ AKTAŞ NERELİ?

İlhami Aktaş, Türkiye'nin Erzurum ilinin Oltu ilçesi doğumludur.

İLHAMİ AKTAŞ'IN KARİYERİ

İlhami Aktaş, 1994 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak mülki idare kariyerine başladı. İlk görevleri arasında Erzurum-Oltu, Bolu-Gölyaka ve Adana-Tufanbeyli ilçelerinde kaymakam vekillikleri bulunuyor. 1997-1999 yıllarında Kastamonu-Devrekani, 1999-2001 yıllarında Bayburt-Demirözü, 2001-2006 yıllarında Erzincan-Tercan ve 2006-2008 yıllarında Antalya-Finike kaymakamlıklarını yürüttü.

2008 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevine atanan Aktaş, 2010 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına yükseldi. Ağustos 2013'te Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, Aralık 2013'te ise İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Özel Kalem Müdürlüğüne getirildi. Seçim dönemlerinde Sebahattin Öztürk ve Selami Altınok dönemlerinde de Bakan Özel Kalem Müdürlüğünü sürdürdü.

01 Haziran 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Nevşehir Valiliğine atanarak göreve başladı. Kariyeri boyunca hem yerel yönetimlerde hem de merkezi idarede üst düzey görevler üstlenen Aktaş, deneyimli bir bürokrat olarak tanınıyor.

