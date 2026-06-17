İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin aldığı radikal ihraç ve görevden alma kararlarıyla çalkalanırken Özgür Özel, 74 il başkanı ile toplantı halindeyken gelen bu kararlara karşı partilileri direnişe ve nöbete davet etti.

TOPLANTI HALİNDEYKEN GÖREVDE ALMA KARARLARI GELDİ

Özgür Özel’in 74 il başkanıyla bir araya geldiği esnada, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'dan ardı ardına ihraç ve fesih kararları çıktı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı tarafından yapılan açıklamaya göre; aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 8 il başkanı görevden alınırken, 6 il başkanı ihraç edildi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edilerek yerine Gülsüm Hale Özcömert Coşkun atandı. Tasfiye dalgası Bursa, Erzurum, Gaziantep, Adana, Malatya ve Bitlis örgütlerinin yanı sıra Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nı da vurdu; Asu Kaya'nın yerine Ayten Gülsever getirildi.

ÖZGÜR ÖZEL: DÖRT BAŞI MAMUR BİR HUKUKSUZLULA KARŞI KARŞIYAYIZ

Gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, 81 ilden 1004 delegenin iradesini temsil eden noter onaylı imzaların hukuka uygun şekilde teslim edildiğini belirtti. Kendilerine destek veren 34 kamu hukukçusunun hazırladığı rapora değinen Özel, "Tedbir kararı kongreyi engellemez, aksine zorunlu kılar. Tedbir kararı olanlar il başkanı görevden alamazlar" diyerek kararların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu vurguladı.

"PARTİ İÇİ DARBEYE TESLİM OLMADIK, OLMAYACAĞIZ"

Alınan kararlara karşı partilileri nöbete çağıran Özel şöyle konuştu:

"Bu karar bizim kararlılığımızı değiştirmedi. Biz CHP'nin kazanmayı öğrenen, partiyi muhalefetten kurtarıp iktidara taşıyacak kadrolarız. Genel Başkana bina lazım değilse İl Başkanımız neredeyse orasıdır. Tabiki Baba Ocağımızı kolay kolay vermek durumunda değiliz. Tüm partililerimizi görevden alınan İl Başkanlıklarına davet ediyorum. Partililerimizi nöbet tutup Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Parti içi darbeye teslim olmadık, teslim olmayacağız."

Kılıçdaroğlu yönetiminin "Arınacağız" açıklamasıyla başlattığı bu hamleyi "Türkiye'de birinci parti olmuş, AKP'yi yenmiş bir partiyi alt etmek için yapılan bir operasyon" olarak nitelendiren Özel, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısının bitmesini beklediklerini ve sürecin hemen ardından bu hukuksuz kararları yargıya taşıyacaklarını ilan etti.