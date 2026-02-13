Haberler

İki yaşındaki kızını ölene kadar salladı
Bir anne, iki yaşındaki kızını ölümüne kadar salladı. Bu korkunç olay, çocuk istismarı ve aile içi şiddetin ne denli ciddi bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İngiltere'nin Manchester kentinde iki yaşındaki Omra Wali Jan'ın annesi tarafından şiddetle sallanarak ölümüne neden olunduğu ortaya çıktı. Küçük kızın haftalar boyunca sistematik istismara maruz kaldığı, vücudunda yanıklar, morluklar, iyileşmekte olan kırıklar ve ağır kafa travmaları bulunduğu belirlendi. Ölümün ardından olayın "bisküviye boğulma" gibi gösterilerek gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi.

Sağlık ekipleri Omra'yı kalbi durmuş halde bulurken, yapılan incelemelerde solunum yolunda herhangi bir tıkanıklık olmadığı, ölümün şiddetli sarsmaya bağlı travmatik beyin hasarından kaynaklandığı doğrulandı. Küçük çocuk haftalarca yoğun bakımda tutulduktan sonra hayatını kaybetti.

Polis soruşturmasında annenin telefonunda çocuğun farklı zamanlarda aldığı yaralanmaları gösteren görüntüler bulunurken, ebeveynlerin yaşananları örtbas etmek için çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıktı. Yetkililer, Omra'nın kısa yaşamının kasıtlı şiddetle geçtiğini vurguladı.

Soruşturmayı yürüten Greater Manchester Police, olayın ağır çocuk istismarı kapsamında değerlendirildiğini açıklarken, mahkeme ebeveynlerin sorumluluğunu kesinleştirdi.

Davanın sonunda anne Morsal Mohammed Naim kızını sallayarak ölümüne neden olmaktan 9 yıl hapis, baba Firooz Wali Jan ise istismara göz yummak ve çocuğu korumamak suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

