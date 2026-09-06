Haberler

Antalya'da doğum gününde silahlı ölüm

Antalya'da doğum gününde silahlı ölüm
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA’da ağaçlık alanda Cemal Bayraktar (35), tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

ANTALYA'da ağaçlık alanda Cemal Bayraktar (35), tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Bugün doğum günü olduğu öğrenilen Bayraktar'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı dökerken, kardeşi 'Abim' diye feryat etti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Halide Edip Caddesi yakınındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Ağaçlık alana giren bir kişi, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, tabancayla vurulduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede ölen kişinin Cemal Bayraktar olduğu belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Bayraktar'ın yanında bir tabanca bulundu.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Polis ekipleri, Bayraktar'ı bulan kişinin bilgisine başvurdu. Bu kişi polise, ağaçlık alana girişini ve Bayraktar'ı nasıl bulduğunu anlattı. Haberi alıp olay yerine gelen Bayraktar'ın yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Olay yerine gelen kardeşi, 'Abim' diyerek gözyaşı döktü. Güvenlik şeridini aşarak oğlunun bulunduğu bölgeye gitmek isteyen baba, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Bayraktar'ın annesi ise olay yerinde fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri anneye müdahale etti.

Bugün Bayraktar'ın doğum günü olduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenaze aracı bölgeye geldi. Bayraktar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler

Eda'dan tarihi sözler: Cumhuriyetin bize açtığı yolda...
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar

Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılmadan 10 gün önce yaptığı ortaya çıktı

Gönderilmeden 10 gün önce yaptığı taraftarı kahretti

İBB soruşturmasında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki dahil 6 şüpheli tutuklandı

Seçime gidecek belediyenin meclis üyesi dahil çok sayıda tutuklama
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı

Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri bakın ne kadar?

İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

İran kozunu oynadı! İşte misilleme görüntüleri
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Güne damga vuran görüntü

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi

Netanyahu'dan ABD'nin "terörist" dediği İsraillilere geri çekilme emri