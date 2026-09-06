Antalya'da doğum gününde silahlı ölüm

ANTALYA'da ağaçlık alanda Cemal Bayraktar (35), tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Bugün doğum günü olduğu öğrenilen Bayraktar'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı dökerken, kardeşi 'Abim' diye feryat etti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Halide Edip Caddesi yakınındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Ağaçlık alana giren bir kişi, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, tabancayla vurulduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede ölen kişinin Cemal Bayraktar olduğu belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Bayraktar'ın yanında bir tabanca bulundu.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Polis ekipleri, Bayraktar'ı bulan kişinin bilgisine başvurdu. Bu kişi polise, ağaçlık alana girişini ve Bayraktar'ı nasıl bulduğunu anlattı. Haberi alıp olay yerine gelen Bayraktar'ın yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Olay yerine gelen kardeşi, 'Abim' diyerek gözyaşı döktü. Güvenlik şeridini aşarak oğlunun bulunduğu bölgeye gitmek isteyen baba, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Bayraktar'ın annesi ise olay yerinde fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri anneye müdahale etti.

Bugün Bayraktar'ın doğum günü olduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenaze aracı bölgeye geldi. Bayraktar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı