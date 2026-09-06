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Bir dönem Beşiktaş'taydı! Bayern Münih'in 60 maçlık serisine son verdi

Bir dönem Beşiktaş'taydı! Bayern Münih'in 60 maçlık serisine son verdi
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Bundesliga'nın 2. haftasında Schalke, sahasında Bayern Münih ile 0-0 berabere kaldı. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Loris Karius, yaptığı 5 kurtarışla kalesini gole kapatırken Bayern Münih'in üst üste 60 maçlık gol atma serisi sona erdi.

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Schalke ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Yıllar sonra Bundesliga'ya dönen Schalke, güçlü rakibi karşısında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Schalke'nin 33 yaşındaki kalecisi Loris Karius oldu.

KARIUS BAYERN'E GEÇİT VERMEDİ

Bayern Münih, Schalke karşısında gol için baskı kursa da Karius'u geçmeyi başaramadı. Alman file bekçisi, karşılaşma boyunca yaptığı 5 kurtarışla kalesini gole kapattı. Mücadelede iki takım da fileleri havalandıramayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

BAYERN'İN 60 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ

Karius'un performansıyla birlikte Bayern Münih'in dikkat çeken serisi de sona erdi. Bavyera ekibi, bu karşılaşmaya kadar üst üste 60 maçta rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı. Schalke karşısında gol bulamayan Bayern Münih'in 60 maçlık gol atma serisine Loris Karius son verdi.

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ KALECİSİYDİ

Türkiye'de de yakından tanınan Loris Karius, daha önce Beşiktaş'ın kalesini korumuştu. Kariyerine Schalke'de devam eden Alman kaleci, Bayern Münih karşısındaki performansının ardından Bundesliga'ya dönüşü hakkında konuştu.

“BİR DAHA BUNDESLIGA'DA OYNAYACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORDUM”

Karius, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:

“Bir daha Bundesliga'da oynayacağımı hiç düşünmüyordum. Bu yüzden her anın tadını çıkarmayı öğrendim. Artık daha rahatım. Bir şeyden keyif aldığınızda, o işi daha iyi yapıyorsunuz.”

Şerife Güzel
Şerife Güzel
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