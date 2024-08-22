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İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik

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İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından Vaniköy'deki kaçak villa inşaatı ekipleri harekete geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetki sahasında kalan bölgedeki inşaat çalışması için İBB'ye yazı gönderildiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise kaçak inşaatın 16 Ağustos günü belediye ekipleri tarafından mühürlendiği bildirildi.

İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından Vaniköy'de ormanlık arazi içindeki villa inşaatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki inşaat faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

BAKANLIK: ALAN İBB'NİN KONTROLÜNDE

İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA İBB'DEN

Boğaz öngörüm alanı içinde yer alan kaçak inşaatla ilgili, İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy'de gündeme gelen kaçak yapılaşmayla ilgili 16 Ağustos 2024 Cuma günü işlem yaptı. Mevzuata aykırı yapılaşmayla ilgili ,yapı tatil tutanağı düzenledi. Kaçak yapılar yıkıldı. İnşaat sahası mühürlendi. İnşaat, faaliyetten men edilip, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirildi" denildi.

İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik

"KAÇAK YAPILAR YIKILDI"

Açıklamanın devamında ise "Özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde, ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki adet betonarme yapı bulunmaktadır ve bu yapıların tamamı yapı kullanma izin belgesine sahiptir. Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısı da yer almaktadır. Parsel içerisinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır.

"BASİT ONARIM İZNİ DÜZENLENDİ"

Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir.

İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik

"DENETİMLERDE USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ, MÜHÜRLENDİ"

Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda, kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir.

"16 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ YAPI TATİL TUTANAĞI DÜZENLENDİ"

Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16.08.2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir.

"MEVZUAT DIŞI HER TÜRLÜ YAPILAŞMA İLE MÜCADELE SÜRECEK"

Kurumumuz, bu süreçte yasal yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmekte olup, mevzuat dışı her türlü yapılaşmanın önüne geçmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Emlak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği İstanbul Boğazı Ekrem İmamoğlu İstanbul Vaniköy Emlak Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

SEN BİLME:

16 ağustosmu? Çok erken mühürlemişssiniz adam bitirmiş neredeyse inşaatı :)

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9
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Doğruya doğru:

imamoğlu iyisin güzelsin ama bu tür şeyler senide bitirir haberin ola objektif ol gereğini yap

44
4
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Yasar Unal:

Mühürlemeyin yıkın direk. Bir takım şahıslar yıllardır iktidarların siyasi kazanç sağlama amaçlarına uygun olduğunu ve bu yüzden de imar affı getirceklerini bildikleri için toplumdaki diğer insanların ve hatta gelecek nesillerin haklarını gasp ederek kaçak yapılar bina edip servet sahibi oluyorlar. Bence bu şekilde elde edilmiş tüm kazançların devlet hazinesine aktarılması lazım.

31
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Cem ABACI:

İlk kazma vuruldugunda niye mühühenmez.Halkı ekonomik acıdan manipüle edip dikkat dağıtırlar.Malı götürürler.Uyan

24
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Hayri:

buraları denetlemek için dron falan da gerekli değil bi tane balıkçı teknesi bölgede tur atsa o bile görür adam koca kaba inşaatı bitirmiş gerçi o iş yine bitecekte boşuna yaygara

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Vatandaşın biri:

Evet yapılan şey hoş değil fakat laf olsun diye burda İmamoğlu’na yüklenecek insanlar olacaktır; kendi adamları sanki bunca yıldır ahlaklı, kanunlara uygun işler yapıyormuşcasına? Bu arada Kızılay başkanının adam öldürmekle yargılanan kızı ne oldu?

1
0
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