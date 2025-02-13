Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir. Hudutsuz Sevda 52. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle!

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep'in kurduğu oyunun ortaya çıkmasıyla dengeler altüst olur. Ferhat'ın beklenmedik hamlesi yeni bir pazarlığın kapısını aralarken, Cengiz'in Mithat'a yönelik tehditleri aile içindeki çatışmayı daha da büyütür. Mithat, aldığı kararla Ayşe'yle evlilik yoluna girerken, bu durum Fikret ve Halil İbrahim için yeni bir sınav haline gelir.

Öte yandan, Didem'in oyunları Zeynep'i köşeye sıkıştırırken, Nedime ve Damla'nın desteğiyle Zeynep, Halil İbrahim'in karşısına çıkar.

Mithat'ın kararı ailede nasıl bir yankı uyandıracak? Zeynep ve Halil İbrahim'in yüzleşmesi neleri değiştirecek?

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep hemen hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Kızının başına geleni duyan Rızvan Leto çaresizce üzülür. Ekibiyle Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir? Durumu kötü olan Zeynep kurtulacak mıdır?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikret ve Halil İbrahim, beklenmedik bir iş birliğiyle dengeleri değiştirmeye hazırlanırken, Zeynep ailesiyle ilgili zor bir kararın eşiğine gelir. Didem, Esma'nın Halil İbrahim'le yakınlığını engellemek için harekete geçerken, Ferhat'ın tehlikeli hamlesi büyük bir felaketin kapısını aralar.

Fikret ve Halil İbrahim'in iş birliği nasıl sonuçlanacak? Ferhat'ın hamlesi kimi hedef alıyor?

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